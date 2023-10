Amposta tanca la discoteca Legend després de l'última baralla al carrer el cap de setmana passat

La Lira Ampostina, propietària del local, decideix no renovar el contracte de lloguer amb els promotors

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:52

L'Ajuntament d'Amposta ha anunciat el tancament cautelar de la discoteca Legend després de la baralla al carrer de diumenge passat a la matinada.Després de precisar que la batussa entre diverses persones no va generar ferits de consideració ni destrosses materials, l'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, ha manifestat la intenció que la clausura sigui permanent i, així, evitar una part important de les molèsties i queixes per part dels veïns de la zona derivades, en part, d'aquesta activitat.Això serà possible en bona mesura també gràcies al fet que la Lira Ampostina, propietària del local, va decidir aquest dimarts no renovar el contracte de lloguer amb els promotors, segons ha confirmat a l'ACN el president de l'entitat, Manel Zaera.