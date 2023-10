La Plataforma per un nou hospital impulsa una «taula de diàleg» amb tots els grups de l'Ajuntament de Tortosa i Salut

L'associació reclama als polítics «que deixin de marcar perfil» i defensin «el bé comú»

Actualitzada 03/10/2023 a les 13:09

La Plataforma per un Nou Hospital de les Terres de l'Ebre convocarà una «taula de diàleg» amb l'equip de govern de Tortosa, Movem-PSC i ERC, els grups de l'oposició, Junts per Tortosa i la CUP, i la directora dels serveis territorials de Salut, Íngrid Roca.La voluntat és que treballin plegats «per desencallar» la situació dels terrenys per al nou hospital. L'espai adquirit pel consistori al Pla Parcial Camí de Roquetes està qualificat d'àmbit de flux preferent (inundabilitat) i amb el reglament de 2016 no està clara la «viabilitat» per construir-hi un nou centre hospitalari. L'associació reclama als representants polítics que «deixin de marcar perfil» i s'alineïn per aconseguir el vistiplau dels organismes competents, com la CHE.