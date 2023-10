El ple de Tortosa avala el conveni amb Cultura i l'Incasòl per cedir i rehabilitar la Sinagoga del Call Jueu

L'equip de govern es compromet a substituir la pista de gel per una de sintètica en la campanya de Nadal 24-25

Actualitzada 03/10/2023 a les 09:03

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat per unanimitat signar el conveni de col·laboració amb Cultura i l'Incasòl per rehabilitar l'edifici de la Sinagoga del Call Jueu, una actuació que es farà en aplicació de l'1,5% Cultural. El conveni cedirà temporalment l'immoble a l'Incasòl que farà les obres i aportarà 120.000 euros, la mateixa quantitat que el consistori. L'equip de govern s'ha compromès a substituir la pista de gel nadalenca per una sintètica alternativa més sostenible tot i reconèixer que no es farà efectiu aquest Nadal i treballaran amb la federació de comerç de la ciutat per fer-ho possible la campanya 24-25. La moció l'ha presentat la CUP i s'ha aprovat. Junts per Tortosa hi ha votat en contra.



Pista de gel sintètica l'any que ve

Contra el trasllat de serveis sanitaris fora de Tortosa

Terrenys del nou hospital

Les obres de rehabilitació tindran un termini de dos anys, aproximadament, per a la licitació i contractació per la redacció del projecte i l'execució de l'obra. L'antiga Sinagoga del Call Jueu de Tortosa és un bé cultural d'interès local (BCIL) i com ha destacat l'alcalde Jordi Jordan, la rehabilitació és una actuació «important» per la recuperació del barri jueu a Remolins, un dels «més emblemàtics de Tortosa». El conveni, com ha remarcat el batlle, suposarà la «fase inicial» d'aquesta recuperació de l'edifici i «un abans i un després» per al Call Jueu.La CUP ha donat suport al conveni reclamant que també es prioritzin les polítiques d'habitatge social i les polítiques comunitàries al barri, mentre que Junts per Tortosa ha celebrat que es «doni continuïtat» a una actuació que reividica i que va iniciar en l'anterior mandat, el 2021. quan governava.També unanimitat s'han aprovat altres punts inclosos en l'ordre del dia del plenari com la baixa d'obligacions d'exercicis anteriors i ordres de pagament de pressupostos tancats per errades materials o duplicitat; la declaració d'especial interès de diverses obres i la corresponent bonificació i els dos festius addicionals d'obertura comercial del 2024.La CUP ha presentat una moció sobre per substituir la pista de gel amb què es dinamitza el comerç i la restauració local durant les festes nadalenques. El regidor cupaire, Sergi Arnau, ha recordat l'impacte d'aquestes instal·lacions en un context d'emergència climàtica, amb un consum aproximat de 14.000 litres d'aigua i 5.000 kW de potència mensuals, equivalent al consum d'algunes desenes de famílies durant un any, segons ha quantificat i denunciat.El govern municipal, ERC i Movem-PSC, ha votat a favor de la moció i s'ha compromès a treballar amb la Federació de Comerç, Serveis i Hostaleria, Tortosa Més, perquè la pista sigui de plàstic sintètic lliscant la campanya de 2024-2025, una alternativa que ja apliquen altres ciutats com Barcelona.Junts per Tortosa hi ha votat en contra i ha recriminat a l'equip de govern que autoritzés, aquest l'estiu, la instal·lació d'una pista de gel convencional per al pròxim Nadal. El regidor Domingo Tomàs ha acusat el govern municipal de «demagògic, populista i mentider» quan defensa que no hi havia marge de maniobra per fer la substitució enguany. Arnau els ha acusat de «tenir la sensibilitat d'una sabata».L'alcalde Jordan ha insistit que «enguany l'acció estava pressupostada i prevista d'aquesta manera» i que el sector comercial «no es veia amb capacitat per fer l'adaptació» reclamada pel govern municipal, tot i que es buscarà una alternativa més sostenible l'any que ve.D'altra banda, el plenari ordinari d'aquest dilluns també ha aprovat la moció de Junts per instar al Departament de Salut a no traslladar més serveis fora de Tortosa, com es preveu que passi amb l'ampliació del CAP de Roquetes que executa.Excepte les tres regidores d'ERC, tots els grups municipals hi han votat a favor. La primera tinent d'alcalde, Mar Lleixà, ha defensat que la reordenació es fa en paràmetres territorials i la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, l'ha acusat de defensar els interessos del partit i no els de la ciutat.Aquest debat a tornar a posar sobre la taula la viabilitat dels terrenys que el consistori va comprar per cedir a Salut i construir-hi el nou hospital de referència de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa ha retret a l'exalcaldessa Meritxell Roigé (Junts) que la normativa en limita l'ús urbanístic per equipaments sanitaris o esportius i que «no queda del tot clar» que l'afectació per inundabilitat (flux preferent) de l'espai es pugui solucionar amb la modificació del reglament del domini públic hidràulic que s'ha fet aquest estiu.«Aquest alcalde defensarà que un nou hospital de l'Ebre es faci a Tortosa i treballarem perquè els terrenys puguin ser factibles perquè és la forma més ràpida. I si no és possible per qüestions que no ens afecten a l'Ajuntament, treballarem per oferir-ne uns altres», ha assegurat Jordan.