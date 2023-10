Localitzen i sancionen un taller mecànic il·legal a Roquetes

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Roquetes interposen denúncies per una desena d'infraccions

Actualitzada 02/10/2023 a les 11:25

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Roquetes han localitzat un establiment on es feien feines de manteniment i reparació de vehicles de motor de manera il·legal en una finca rural de Roquetes. El taller mecànic «clandestí» no tenia llicència d'activitat ni havia inscrit cap treballador ni responsable a la Seguretat Social. Els agents han obert deu denúncies administratives, algunes greus, també per infraccions en gestió de residus, seguretat industrial, impostos i altres irregularitats. Al local hi havia diversos vehicles en reparació, maquinària industrial, recanvis i eines mecàniques, així com residus perillosos com rodes usades, bateries i restes d'olis. Les actes s'han remés a Territori i Empresa i Treball.



Aquest taller mecànic il·legal ja havia rebut denúncies en altres ocasions. Fins a quatre vegades entre els anys 2014, 2015, 2016 i 2019. Com l'activitat s'ha reprès de manera il·lícita, els agents policials han precintat les instal·lacions com a mesura preventiva.La Guàrdia Civil recorda que les multes per infraccions administratives greus, com en el cas de la gestió de residus perillosos, poden ascendir a sancions de fins a 300.000 euros.