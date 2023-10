El conductor del vehicle que va caure per un precipici a l'Ametlla de Mar podria haver patit un brot psicòtic

Els Mossos investiguen l'accident de Calafat on va morir un matrimoni de 70 anys

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:43

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident on va morir un matrimoni de 70 anys, dissabte al vespre a la urbanització de Calafat, de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). El vehicle que es va estimbar per un precipici de 20 metres d'altura cap al mar el conduïa el fill de la parella, que va sobreviure, tots veïns de Barcelona.Es treballa amb la hipòtesi que hauria patit un brot psicòtic en el moment de l'accident. L'home va ser localitzat nedant mar endins, a uns 300 metres del lloc dels fets. Després de ser atès pels serveis mèdics, va ingressar a l'hospital de salut mental Pere Mata d'Amposta. Una de les víctimes va poder sortir del vehicle un cop a l'aigua, però no es va poder fer res per salvar-li la vida.Alguns testimonis, segons ha pogut saber l'ACN, van veure que el vehicle, quan circulava per la Ronda de Mar de la urbanització de Calafat, va donar un cop de volant sobtat, es va dirigir a una zona arbrada i es va precipitar al mar des de l'avinguda. No s'han trobat signes ni indicis que el vehicle intentés frenar.