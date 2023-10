Dues persones mortes i un ferit greu en caure el seu cotxe per un penya-segat a Calafat

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del succés

Actualitzada 01/10/2023 a les 09:59

Un vehicle que circulava per la Ronda de Mar de Calafat, a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre),es va precipitar ahir al vespre per un tallat d'uns 20 metres cap al mar i va quedar submergit. Al cotxe hi anaven tres persones, dues van perdre la vida i l'altra va resultar ferida.

L'avís de l'accident es va rebre a les 20.40 hores. Inicialment, les informacions alertaven que hi havia un vehicle precipitat, però no hi havia una confirmació precisa del nombre d'ocupants que hi viatjaven, si dos o tres. Immediatament, es va activar l'operatiu de rescat.

Bombers de la Generalitat hi van desplaçar 27 efectius amb 14 dotacions i dues embarcacions, una del parc de Tortosa i l'altra amb efectius subaquàtics del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), així com efectius de muntanya del GRAE de Valls.

A més, en el dispositiu també es va activar l'helicòpter de Salvament Marítim per fer recerca nocturna des de l'aire i il·luminar l'àrea, l'embarcació de Creu Roja, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil, de la Policia Local i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A l'arribar al punt de l'accident, un binomi de bombers del parc de l'Ametlla de Mar, amb equips d'aigua, van accedir al vehicle i van extreure una persona de l'interior. Van realitzar-li maniobres de reanimació, però, finalment, els serveis mèdics del SEM en van certificar la mort. Posteriorment, cap a les 21.22 hores, es va localitzar una segona persona a l'aigua, la qual va rebre també maniobres de reanimació menre es traslladava amb l'embarcació de la Creu Roja al port de Calafat, però van ser també infructuoses i va morir. A més, van trobar i rescatar de l'aigua un gos viu que va ser portat al mateix port on va ser lliurat als efectius de la policia local.

L'operatiu continuava rastrejant la zona per tal de localitzar una tercera persona i, al voltant de les 23.19 hores, els efectius de les embarcacions del GRAE subaquàtic i Tortosa van confirmar que l'havien trobat a uns 330 metres de la costa. Presentava símptomes d'hipotèrmia. La van acostar al port de Calafat on va rebre assistència mèdica per part del SEM i, seguidament, van traslladar a l'home de 48 anys a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa en estat menys greu.

Els Mossos d'Esquadra van procedir amb les diligències judicials per la retirada de les dues víctimes mortals, un home i una dona ambdós de 70 anys, i es van fer càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'accident.