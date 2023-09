Liciten per 314.000 euros la redacció del projecte per reforçar amb sorres el litoral del delta de l'Ebre

Les actuacions es focalitzaran al Trabucador, Buda i la Marquesa, les zones amb més regressió

Actualitzada 29/09/2023 a les 15:54

El Departament d'Acció Climàtica ha licitat per 314.049,59 euros -sense IVA- la redacció del projecte de restauració d'ecosistemes costaners per reforçar el front litoral del delta de l'Ebre. Es tracta d'una de les principals actuacions de la batejada com a Estratègia Delta per fer front als problemes que pateix l'espai natural per contrarestar la manca d'aportació de sediments fluvials i el creixent embat del mar. Els documents encarregats en aquest contracte, que té una durada de sis mesos incloent paralitzacions temporals per a l'estudi d'impacte ambiental i la seva declaració, han de definir les actuacions també per gestionar les sorres i restaurar ecosistemes dunars.Els treballs licitats aquesta setmana permetran disposar d'un estudi de dinàmica litoral i dels efectes futurs de les actuacions plantejades. Dins d'aquest treball, també es farà una anàlisi específica per a la badia del Fangar ateses les seves peculiaritats morfològiques i problemàtica. L'objectiu és desenvolupar un model hidrodinàmic per reproduir les condicions de circulació de l'aigua de la badia segons diferents dissenys de dragatge de la bocana i la taxa de renovació. El model haurà d'incloure una aplicació per a l'avaluació de la dispersió de sediments segons les accions previstes.També inclouran els aspectes bàsics del projecte de restauració del front costaner des del punt de vista tècnic i l'estudi dels impactes ambientals concrets que puguin generar totes aquestes obres. El Departament confia que la licitació estigui resolta a començaments de l'any vinent perquè a la tardor els projectes estiguin ja redactats i abordar al més aviat possible amb el Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Taula Bilateral, la seva execució.La Generalitat planteja actuar al frontal deltaic amb una gestió activa de les platges aportant sorres mitjançant dragues marines imitant el model holandès. Amb això, consideren, es podria millorar la seva resiliència envers temporals, mantenir l'actual morfologia del delta, protegir els arrossars i evitar el deteriorament de determinats hàbitats i espècies d'interès comunitari.L'actuació es concentraria al Trabucador, l'illa de Buda i la platja de la Marquesa-bassa de l'Arena, on hi ha més problemes de regressió i la vulnerabilitat és més greu. L'alimentació amb sorres submergides en aquestes zones ajudaria a recuperar amplades de la platja i del perfil submergit i millorar la resiliència d'aquest sector del delta enfront les tempestes marines i el canvi climàtic.Aquestes sorres s'extraurien de dipòsits històrics de sorres marines situats enfront de la plana deltaica. També de la bocana del Fangar, cosa que permetria incrementar la renovació d'aigua d'aquesta badia i millorar el seu fràgil equilibri ecològic. Segons els treballs de batimetria encarregats pel Departament, a la costa deltaica hi haurà una disponibilitat de 42 milions de metres cúbics de sorres.