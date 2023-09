Tortosa fa créixer Artèria, el festival que apropa i divulga les arts escèniques

El certamen s'estén a espais com el Parador, la Cripta de la Reparació o el Museu i posa l'accent en el talent local

Actualitzada 28/09/2023 a les 14:06

Tortosa celebrarà del 13 al 15 d'octubre la 3a edició del festival Artèria que fusiona les arts vives amb la natura, la ciència i la tecnologia. El certamen es consolida i amplia programa i escenaris, amb espectacles en espais emblemàtics com el Castell de la Suda, la Cripta de la Reparació o el Museu de Tortosa.Artèria mesclarà referents internacionals de les arts escèniques amb el talent local de les escoles de dansa i cant o els artistes consolidats que són o resideixen a Tortosa i les Terres de l'Ebre. El festival treu al carrer les arts escèniques per fer-ne divulgació i desvincular-les de l'elitisme. «Que no facin por, la dansa no fa mal», ha reivindicat el seu director, el ballarí tortosí Roberto Olivan.El director i impulsor d'Artèria Tortosa, el ballarí i coreògraf tortosí Roberto Olivan, ha reivindicat que el certamen vol contribuir a fomentar el «consum quotidià de l'art i la cultura» per suplir «mancances intangibles» de l'ésser humà, sobretot en una societat abstreta i «envaïda» per la tecnologia. El festival interdisciplinari que es va crear durant la capitalitat de la cultura de Tortosa fa dos anys es dona per consolidat amb el creixement d'aquesta tercera edició i l'aposta pel consistori perquè continuï endavant. «Hi ha moltes idees i plantejament de com podem fer-ho», ha assegurat Olivan.



La implicació de les escoles de dansa i cant la ciutat i la recerca de nous espais arquitectònics i històrics de Tortosa per convertir-los en escenaris d'Artèria continuarà. També es vol apostar per implicar «sectors que normalment queden una mica aïllats de les arts escèniques». «El que no volem és que sigui un art elitista només, sinó que sigui popular i per a tothom i a l'abast de tothom», ha defensat el coreògraf i ballarí.



Amb aquest objectiu, Artèria Tortosa treu la dansa i totes les disciplines artístiques al carrer i les fa reflexionar i parlar sobre la natura i la ciència i la tecnologia, de qüestions «importants avui en dia», com les xarxes socials o la intel·ligència artificial, dels seus beneficis i riscos. També busca la implicació dels centres educatius i sobretot de les escoles de dansa i cant perquè es pugui oferir perspectives de futur i coneixements, curiositat i estima per les arts.



Olivan, que es va començar a formar a l'escola d'Anna Maria Bel de Tortosa i ha arribat a ser referent internacional de la dansa, reivindica que els aprenents, a més de la tècnica necessiten saber la finalitat d'allò que aprenen, «per a què i en què es pot convertir», tant aquells que volen ser professionals com els que no. «Planta la llavor en els joves i els més petits crec que és absolutament necessari», ha defensat. La coreògrafa Roser López Espinosa prepara amb els centres de dansa tortosins l'espectacle familiar 'Cometa', que es veurà la setmana prèvia al festival.



Programació

Quatre ballarins de la companyia cubana The Concept han ofert una petita demostració de dansa contemporània i arts urbanes abans de la presentació del programa d'Artèria Tortosa a la plaça de l'Ajuntament. The Concept ha mostrat el resultat de la seva residència per l'espai de creació L'Obrador que Olivan ha promogut a Deltebre (Baix Ebre). Tot i que no participen en el festival, aquesta és «l'experiència artística que vol proposar en l'edició 2023» segons el seu director.



La programació inclourà col·laboracions amb festivals internacionals com el Let's Dance Festival de Brussel·les, música amb discjòqueis i food truck, conferències sobre art i videjocs o web 3.0 i també es faran dues masterclass al Ballet Estudi Llibertat Curto, de Victor Callens i Barbara Meneses, que també oferiran un espectacle de dansa, i la de Paul White.



En aquesta tercera edició, el plat fort serà la coreògrafa i ballarina Sol Picó que portarà a l'Auditori Felip Pedrell l'espectacle 'Titanas', juntament amb les ballarines Anna Ventura 'Natsuki' i Charlotta Ófverholm. L'obertura divendres anirà a càrrec de l'artista català Àngel Duran. Dissabte es podrà veure l'espectacle de música experimental en directe de Laura Guarch (Néfur); l'actuació de dansa de la companyia Elelei; i un espectacle de dansa i música al Museu de Tortosa, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni amb Ramon Humet, Sílvia Vidal i Roberto Olivan.



L'última jornada d'Artèria Tortosa inclou l'actuació de dansa de Magí Serra i Clementine Telesfort, mentre que la cloenda es farà a l'Auditori amb artistes de diverses disciplines i un espectacle de música i dansa amb la participació d'artistes locals i internacionals.



L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que és «un orgull» que el ballarí tortosí participi «activament en la seva ciutat natal», fet que li ha agraït i «que es mereixia fer valer tota la seva trajectòria en el món de la dansa contemporània». La tinent d'alcalde, Mar Lleixà, ha afegit que Artèria «és una mostra més» de l'aposta de la ciutat per la cultura i que «les propostes per fer créixer el festival» l'han de convertir «en el potent atractiu que volen que sigui per a la ciutat».