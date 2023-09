Andrea Gas, estudiant: «Pel projecte de FRONT he descobert que el meu besavi va lluitar a la batalla de Brunete»

La mostra de cinema apropa els fets de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil espanyola a més de 850 adolescents ebrencs

Actualitzada 27/09/2023 a les 16:36

Una de les alumnes de l'IES de Roquetes, Andrea Gas, ha descobert que el seu avi va lluitar a Brunete gràcies al projecte educatiu que ha estrenat el festival FRONT en la quarta edició que se celebra aquests dies. Més de 850 estudiants d'una desena d'instituts de les Terres de l'Ebre han format part de la iniciativa. La mostra internacional de cinema de Conflicte i Pau ha projectat als adolescents el documental 'Un cielo impasible', del director David Varela, amb qui també han conversat. El film reflexiona sobre els vestigis de la Batalla de Brunete, a l'oest de Madrid, amb la veu de joves adolescents. «Els hem sorprès pel tipus de pel·lícula i els hem obert molts dubtes», ha remarcat la codirectora de FRONT, Elisenda Trilla.



Enguany, la mostra de cinema FRONT ha fet arribar el cinema sobre memòria històrica a les noves generacions amb la projecció d'un documental a centenars d'alumnes ebrencs de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat. El projecte s'ha treballat conjuntament amb el grup de docents DEMD-Ebre i el portal Portes de Memòria, el departament d'Educació i de Memorial Democràtic.Com apunta la codirectora de la mostra, Elisenda Trilla, el projecte busca apropar-los uns fets que a les noves generacions els queden molt lluny, despertar curiositat i aportar coneixements sobre un conflicte que va passar a casa seva i que va impactar en els seus avantpassats.Andrea Gas és una de les alumnes que ha vist el documental de Varela aquest dimecres en la tercera projecció i debat que s'ha fet a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Abans s'ha projectat a Gandesa i a Amposta i dijous es farà a Móra d'Ebre. La iniciativa va provocar una conversa a casa i que la seva família li anomenés el besavi i la seva participació en la Batalla de Brunete, sobre la qual es basa l'obra de David Varela. «Em van explicar una mica la història i et toca perquè et pares a pensar que un familiar teu, molt proper, ha estat en aquesta batalla i ha patit tot això: les seves condicions i tot el que van haver de lluitar», ha reflexionat Gas.L'alumna reconeix que sap de la Guerra Civil espanyola i el que va passar a les Terres de l'Ebre, però ara «ha sentit empatia», com pretén 'Un cielo impasible'. Gas celebra que se'ls apropin i expliquin tots aquells fets. «És la història del lloc on estem vivint i són fets que continuen en la nostra cultura. Està bé anar recordant-ho», ha apuntat.Des del festival estan molt satisfets amb la participació en el projecte per part dels centres educatius i la iniciativa ha estat celebrada pels docents perquè aconsegueix «atreure l'atenció» i «mantenir viva la flama de la memòria». Montse Perelló, directora dels serveis territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, ha remarcat que s'ha contribuït a fer «taca d'oli» i acabar amb la memòria «silenciada» per tantes i tantes generacions a les quals no se'ls ha contat. «És perfecta la iniciativa perquè permet continuar treballant-ho a l'aula després de visualitzar la pel·lícula», ha recordat Perelló.Tortosa ha estat la primera edició en què forma part de les seus d'acollida de FRONT i la tinent d'alcalde Mar Lleixà ha celebrat que s'hagin programat a la ciutat moltes activitats de la mostra de cinema, amb visionaments i taules de pensament sobre la qüestió. «Aquesta aposta per ser partícip, per tot el que va passar aquí, ha de continuar sent, de repensar, de reflexionar i veure què ens va passar per evitar-ho en el present», ha defensat la regidora. «Era una assignatura pendent, hem posat fil a l'agulla i continuarem apostant-hi», ha conclòs.FRONT, mostra internacional de cinema de Conflicte i Pau és un projecte de Produccions Saurines i Bluverd Comunicació per «portar el cinema a les poblacions on es va desenvolupar la Batalla de l'Ebre i promoure la reflexió sobre els conflictes - del passat i del present, pròxims i llunyans - a través de l'audiovisual».