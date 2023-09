El Govern es proposa afermar projectes de l'Ebre com la C-12, el Delta o els Fons Nuclears

Albert Salvadó reclama que s'aparti del «debat polític» el nou hospital o les futures implantacions industrials

Actualitzada 26/09/2023 a les 15:38

Buscant el consens per als Fons Nuclears

El consell de direcció del Govern a les Terres de l'Ebre es proposa completar i afermar els grans projectes territorials en «l'últim curs polític complet» de la legislatura, que inicien aquest mes de setembre. El mandat «no dona de si» per engegar noves propostes que «puguin ser una realitat a curt termini», i els directors territorials es comprometen a «acabar o acabar de madurar» projectes com l'Estratègia Delta, la millora de la carretera C-12, l'ampliació de l'Hospital de Tortosa i el futur nou hospital ebrenc, o l'atracció d'indústria amb l'incentiu dels Fons de Transició Nuclear. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha aprofitat per demanar un treball coordinat i consensuat, apartat del debat polític.Salvadó ha defensat que el Govern es pot sentir «molt satisfet» amb els projectes que té «sobre la taula» a les Terres de l'Ebre. Alguns els ha qualificat «d'històrics». En la reunió d'aquest dimarts, els directors dels serveis territorials s'han compromès a «apuntalar-los», ja que «tenen compromesos uns quants centenars de milions d'euros» i treballar perquè «es consensuïn amb totes les forces polítiques i s'obrin a totes les parts interessades». Salvadó ha defensat que els han de deixar «en un punt de no retorn» perquè siguin una realitat.Entre d'altres, el delegat ebrenc ha fet menció a l'Estratègia Delta, amb les actuacions als camins de guarda de les badies del Fangar i els Alfacs com també amb les actuacions previstes el frontal del litoral deltaic - que caldrà redactar, licitar i executar -; els carrils 2+1 de la C-12, els primers dels quals es començaran a construir el primer trimestre de l'any que ve; l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), amb la construcció del nou edifici que s'iniciarà en acabar l'aparcament del Fossar - a mitjan octubre -; el desenvolupament del PDU del polígon Catalunya Sud, eina imprescindible per assegurar un futur clúster de la fusta entorn de Kronospan; o la reindustrialització d'altres zones incentivada pels Fons de Transició Nuclear, sobretot a la Ribera d'Ebre.En aquest sentit, Salvadó ha reconegut que els darrers canvis en organismes com l'IDECE, que dirigirà la flixanca Norma Pujol, i el retorn del fins ara director d'aquest organisme, Josep Maria Sáez, a la gerència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre van en la línia de fer front als reptes que té la comarca en aquest sentit.«Hem de posar tota la substància grisa que tenim per disposar de projectes a la Ribera, per omplir sòl industrial ja desenvolupat, com tenim al Molló (Móra la Nova) o l'àrea industrial de Flix», ha defensat Salvadó. «Hem d'aprofitar la conjuntura i els Fons de Transició Nuclear i Sáez pot tenir un paper important per ajudar en aquesta industrialització i aprofitament», ha afegit.El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre també ha iniciat una ronda de contacte amb totes les formacions polítiques per «generar consens» a l'hora d'escollir els projectes estratègics que s'han de beneficiar d'aquests recursos de l'impost nuclear. Aquest dilluns es va reunir amb el PSC, en una trobada que «va anar bé», la setmana vinent es reunirà amb Junts i ERC, i la següent amb En Comú Podem.