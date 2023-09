Bot ofereix casa al personal sanitari que vulgui treballar a la Terra Alta

Ofereix una adossada al consultori mèdic de dues plantes, tres habitacions i amb jardí

Actualitzada 25/09/2023 a les 19:31

L'Ajuntament de Bot (Terra Alta) ofereix una casa al personal sanitari que estigui disposat a treballar a la Terra Alta, una iniciativa que vol solucionar el problema de manca de metges i infermers a aquesta comarca interior de la província de Tarragona.De moment, només ofereixen un habitatge, que és l'antiga casa del doctor, adossada al consultori mèdic, de dues plantes, tres habitacions, lluminosa i amb jardí. «L'oferim al nostre metge, però no hi estava interessat, per això l'oferim ara al personal sanitari que vulgui venir, que encara que no treballi a Bot, si hi ha més metges a la comarca, ens repercutirà positivament», explica l'alcaldessa del municipi, Núria Mulet.A Bot, com a la majoria de municipis de la Terra Alta, el consultori ha passat a obrir menys dies durant els últims anys: «Teníem cinc dies de metge a la setmana, i ara només en tenim tres, i si el doctor té guàrdies o fa una substitució en un altre poble, només obre dos dies o fins i tot un», continua l'alcaldessa.Només la capital comarcal, Gandesa, i dos municipis més tenen visites mèdiques cada dia feiner: «tots tenim metge, el problema és quan», lamenta Mulet. «I abans, entre tots els pobles teníem dos pediatres, ara només un i quan en fa vacances, cap», afegeix el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Lluís Agut.El representant comarcal resumeix les seves exigències: «Vam demanar metge a cada poble els cinc dies de la setmana, que és el que teníem fa uns anys». La Terra Alta és una de les zones de Catalunya que pateix més les conseqüències de la despoblació i, a més, és la comarca amb un índex d'envelliment més alt: un 29,2% dels seus habitants tenen 65 anys o més. «La nostra gent gran ja no condueix i, en la majoria de casos, els fills no viuen a la comarca», assenyala l'alcaldessa per justificar la importància de tenir més metges i infermers.L'envelliment també afecta directament el personal sanitari. «S'han jubilat els doctors que hi havia i ningú ho ha previst», sentencia Agut, que assegura que durant els propers anys se seguiran jubilant altres metges a la comarca i, així, s'enquistarà el problema. Aquesta situació, sumat que «les tasques d'un consultori rural són poc atractives», segons sospita Mulet, fa que la població de Terra Alta no vegi una solució immediata a aquesta situació.Tot i així, des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona asseguren que hi ha una tendència que dóna esperança a aquestes àrees despoblades: «Estem veient que gent jove agafa les places de metge al món rural, valoren que és un lloc que els permet la conciliació familiar», explica la vicepresidenta de la institució, Mireia García Villarrubia.«Ets un més del poble, i vius una relació diferent entre metge i pacient, i això agrada a qui es dedica a la medicina de família», destaca García. Tot i aquesta consideració optimista, la vicepresidenta del col·legi tarragoní reconeix el problema de la manca de personal sanitari a la Terra Alta.García assegura que la Generalitat ha d'abordar el problema millorant-ne les condicions: «Compatibilitzar les tasques al consultori amb la possibilitat de fer recerca, i assegurar que aquestes places tenen les mateixes opcions d'ascens laboral que les altres», suggereix.L'alcaldessa de Bot sap que la iniciativa d'oferir casa té un abast limitat, però defensa la importància de proposar mesures com aquesta mentre no arribi una intervenció estructural del problema que pateixen també altres comarques despoblades.«Qui té el deure assegurar la presència de personal sanitari és el Departament de Salut, però nosaltres posem un gra de sorra», defensa Mulet.A Bot confien que, si aconsegueixen un llogater més a casa del doctor, aquesta iniciativa serà un pas més en la lluita contra la despoblació de la comarca: «És important atraure gent al món rural, i sobretot que siguin de diferents perfils professionals», expressa l'alcaldessa. El paper de l'Ajuntament no s'acaba aquí: aquesta setmana tindrà una reunió amb la Generalitat per proposar solucions.