ANAV notifica una descàrrega d'aigua per error a l'edifici de control de la nuclear Ascó II

L'activació s'ha aturat en comprovar que no hi havia cap incendi a l'edifici

Actualitzada 25/09/2023 a les 19:40

L'Associació Nuclear Ascó – Vandellòs (ANAV) ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una activació errònia de la descàrrega d'aigua contra incendis a la sala de repartiment de cables nord a la unitat Ascó II. L'incident s'ha produït per un error de la seqüència de col·locació rutinària d'un bloqueig contra incendis.Un cop descartat que no hi havia un incendi real a l'edifici, la descàrrega d'aigua s'ha interromput i s'ha aïllat l'extinció per aigua a l'edifici de control. Es fan feines d'assecament i neteja a la sala. La incidència no ha tingut impacte en els treballadors, la ciutadania i el medi ambient. La planta nuclear es manté estable i opera al cent per cent.