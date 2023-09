La flixanca Norma Pujol, exdiputada al Congrés, relleva Josep Maria Sáez en la direcció de l'IDECE

L'exalcalde i regidor de la Torre de l'Espanyol, Joan Juncà, serà vicepresident primer

Actualitzada 25/09/2023 a les 16:16

Norma Pujol, exregidora de Flix i exdiputada al Congrés, és la nova directora de l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre).Així ho ha proposat el Consell Rector de l'organisme aquest dilluns, després que Josep Maria Sáez abandoni el càrrec per tornar a la gerència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a partir d'aquest dimecres.En la reunió també s'ha designat Joan Juncà, representant de l'ens comarcal riberenc, com a vicepresident primer de l'organisme. Juncà és regidor i exalcalde de la Torre de l'Espanyol.