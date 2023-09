L'Estat declara zona catastròfica els municipis afectats per la gota freda al setembre a Catalunya

Al Principat els estralls es van concentrar al Montsià i a les localitats d'Alcanar, Ulldecona i Santa Bàrbara

Actualitzada 25/09/2023 a les 14:36

El Consell de Ministres d'aquest dilluns ha declarat zona afectada greument per emergències els municipis afectats per la gota freda aquest setembre. Entre els territoris inclosos en la declaració hi ha Catalunya i vuit autonomies més (Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, País Valencià, Illes Balears, Madrid i Múrcia).Al Principat els estralls es van concentrar al Montsià i a les localitats d'Alcanar, Ulldecona i Santa Bàrbara. Al conjunt de l'estat espanyol, la DANA del 3 i 4 de setembre va deixar un balanç de vuit persones mortes i nombrosos danys materials. La decisió del govern espanyol en funcions obre la porta perquè els afectats puguin sol·licitar ajudes econòmiques.La portaveu de l'executiu en funcions, Isabel Rodríguez, ha remarcat en roda de premsa que l'objectiu d'aquesta declaració és «completar la competència de les comunitats autònomes acompanyant amb aquestes ajudes a persones, empreses i ajuntaments que han tingut aquests danys».Rodríguez ha recordat que la part dels danys relacionats amb l'agricultura va per un altre canal i ha reivindicat que el govern espanyol ha actuat amb «agilitat» i al llarg de la legislatura ha «reduït els temps de resposta» davant d'aquesta mena de catàstrofes naturals.