Els Bombers rescaten dos ferits en un accident a Gandesa

El cos va haver de desmuntar el sostre del vehicle accidentat, ja que les víctimes estaven atrapades

Actualitzada 25/09/2023 a les 09:45

Ahir, vam treballar en un accident a l'N-420 a Gandesa (avís 19.36h). Un vehicle va sortir de la via i va impactar contra diverses oliveres. Els 2 ocupants, que estaven ferits, van quedar atrapats i vam haver de desmuntar el sostre per extreure'ls.



3 #bomberscat @semgencat pic.twitter.com/KdAUBDVBbS — Bombers (@bomberscat) September 25, 2023

Els Bombers de la Generalitat van treballar, ahir al vespre, en un accident a l'N-420 a l'altura de Gandesa. Un vehicle amb dos ocupants va sortir de la via impactant amb diverses oliveres.El cos, que va rebre l'avís a les 19.36 h., hi va activar tres dotacions que van haver d'actuar ja les víctimes es trobaven atrapades. Per això, van desmuntar el sostre per extreure els afectats.