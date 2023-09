Amposta bonifica el 80% de l'IBI d'una empresa logística per crear nous llocs de feina

El consistori renovarà part del clavegueram de Poble Nou, condició de l'ACA per fer una nova depuradora

Actualitzada 25/09/2023 a les 18:24

L'Ajuntament d'Amposta aprovarà una bonificació del 80% de l'IBI (Impost de Béns Immobles) de 2023 a l'empresa Effective Logístics & Picking. El consistori ofereix una revisió de l'IBI durant 5 anys (actualitzat cada any) a empreses que creen llocs de treball. Effective Logístics va ser la primera a acollir-s'hi l'any passat.Va rebre una rebaixa del 70% per tenir una plantilla d'uns 40 treballadors, el 2021, i enguany s'incrementa la bonificació al 80% perquè la van incrementar fins a les 57 persones. Un altre punt del ple d'aquest dilluns és l'execució d'obres de renovació de la xarxa de clavegueram de Poble Nou del Delta amb una inversió de 500.000 euros. És una condició de l'ACA per acabar la redacció del projecte de la nova depuradora.La bonificació a Effective Logístics & Picking suposa reduir la quota de 33.000 euros anuals a pagar-ne uns 6.000 euros. L'alcalde Adam Tomàs ha exemplificat que «la bonificació de 5 anys per tenir una plantilla mitjana d'unes 60 persones» pot arribar a estalviar uns 150.000 euros a les empreses de la ciutat, bonificació que se suma a altres de l'ICIO i l'IAE.Sobre les obres del clavegueram, Tomàs ha explicat que cal substituir bona part de la xarxa a la part vella del Poble Nou per tal que l'ACA pugui tirar endavant la nova depuradora. El municipi es va inaugurar el 1957 i la vida útil de tota la xarxa de clavegueram va acabar fa dues dècades, segons el batlle. Els últims anys s'han anat fent «actuacions d'urgència», però el projecte de la nova depuradora inclou el compromís de fer aquestes obres entre enguany i l'any vinent.Finalment, la sessió plenària també votarà dos cessions de documents de Sebastià J. Arbó, coincidint de la commemoració del 120è aniversari del naixement de l'escriptor. Per una banda, se cediran documents al Museu de la Mar de l'Ebre, per poder fer una exposició sobre l'escriptor. De l'altra, se'n cediran a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on s'està fent una recerca sobre Arbó.