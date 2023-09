Alcanar finalitza les reparacions dels camins destrossats pels aiguats de 2018

El consistori recorda que només ha rebut 2 MEUR en ajuts dels 11 MEUR que costen els desperfectes patits

Actualitzada 25/09/2023 a les 17:46

Alcanar acabarà aquesta setmana les últimes obres de reparació dels camins afectats en els aiguats del 2018. Els últims treballs es fan al sector D, un bloc de camins rurals que també van patir l'impacte de les pluges torrencials del 2021. En concret, s'ha pavimentat el Camí dels Castellans i Ramal dels Castellans, Camí dels Pedregars, Camí de Sant Jaume i Camí de la Selleta. L'alcalde Joan Roig ha recordat que els treballs s'han allargat perquè les ajudes per l'emergència de 2018 van trigar tres anys a arribar i ha calgut destinar recursos propis per arreglar els camins de terra afectats, que van quedar exclosos de les subvencions. El municipi ha rebut 2 MEUR d'ajuts, però els desperfectes de 2018 i 2021 ascendeixen a 11 MEUR.Joan Roig ha assenyalat que l'Ajuntament d'Alcanar, «en un mandat normal» té capacitat econòmica per pavimentar quatre o cinc camins sense haver d'endeutar-se, però ha calgut actuar en una quinzena de camins i encara queden per fer les reparacions dels desperfectes dels aiguats de 2021 i els d'aquest passat mes de setembre.

El consistori recorda que ha hagut de fer front «a una quantitat ingent d'expedients urbanístics, projectes tècnics, licitacions i execucions d'obres», per això l'impacte no és només econòmic sinó també tècnic i de personal.



La llista de camins afectats pels aiguats del 2018 que s'han asfaltat són Camí de Càlig, dels Barranquets, Montecarlo, de Carlos III, de l'Aiguassera I, de la Mestra, del Tancat De Codorniu, Trimar, Vell de les Cases i Hernan Cortés, així com una vintena més de camins de terra que van ser reparats d'urgència els mesos posteriors a les pluges.