El Delta Birding Festival atreu més de 4.000 persones en una edició de rècord

Per segon any, el certamen dona veu a menors d'edat aficionats als ocells per compartir els seus projectes ornitològics

Actualitzada 24/09/2023 a les 16:54

El Delta Birding Festival tanca la novena edició aquest diumenge amb rècord de participació superant les 4.000 persones. El certamen va més enllà de l'observació d'ocells i completa el programa amb una seixantena d'expositors, tallers familiars, xerrades d'especialistes de fauna i estands d'entitats naturalistes d'arreu de l'estat espanyol. Per segon any, el festival ha donat veu a menors d'edat aficionats als ocells perquè hi comparteixin projectes ornitològics. «El Delta Birding Júnior dona l'oportunitat a presentar els seus treballs a la vegada que es fan les conferències d'adults, en aquest sentit, hi ha futur amb aquests joves», ha afirmat el director de sostenibilitat i territori de la Fundació Catalunya la Pedrera, Miquel Rafa



Reivindicar la natura de quilòmetre zero en un moment de crisi

El Delta Birding Festival tanca aquest diumenge la novena edició amb un programa que ha inclòs un centenar de propostes per a tots els públics. Repartits en diferents carpes i espais a MónNatura i municipis veïns, durant tres dies s'han fet xerrades d'especialistes en fauna, tallers familiars, visites a la reserva integral de la llacuna de l'Aufacada o a la de Vilacoto o observacions d'ocells, entre altres. En aquesta ocasió s'han augmentat fins a la seixantena els expositors d'òptiques i estands de destinacions turístiques, així com parades d'artistes i artesans que s'inspiren en la natura. Segons ha explicat a l'ACN el director de sostenibilitat i territori de la Fundació Catalunya la Pedrera, Miquel Rafa, el certamen busca no només el públic especialista, sinó que també s'obre als aficionats i sobretot, als més joves.El festival ha celebrat enguany la segona edició del Delta Birding Júnior, una iniciativa adreçada als adolescents d'entre dotze i divuit anys aficionats a l'ornitologia. Després de l'estrena l'any passat, es va crear una comunitat de joves amb l'interès comú envers els ocells que comparteixen metodologies, sistemes d'estudi i projectes de conservació de la fauna. És el cas del Nil Redon, de disset anys, qui ha presentat una recerca iniciada tres anys enrere on ha plasmat el canvi de la biodiversitat a la comarca del Maresme, concretament entre Alella i Teià. «És la primera vegada que participo com a ponent, però havia vingut altres vegades com a espectador d'altres conferències. Ha estat una bona experiència, em motiva a continuar», ha celebrat Redon.Una de les activitats més destacades d'aquesta edició ha estat l'alliberament d'un aligot i una arpella comuna per part dels Agents Rurals i l'actriu ebrenca Carol Rovira, qui ha estat padrina de la iniciativa. Sota l'atenta mirada de petits i grans, els dos ocells han estat retornats a la natura després de passar una temporada al centre de recuperació de fauna del Canal Vell.Després de nou edicions i superar les 4.000 persones enguany, l'organització assenyala que el certamen es troba en fase de consolidació i de referència com la fira ornitològica més important de la Mediterrània occidental. Per a Rafa, el festival també serveix com a eina per posar en relleu la varietat de fauna de proximitat. «De vegades pensem que la natura l'hem d'anar a trobar a llocs molt llunyans, però comença al voltant de casa, només que tinguem una mica de jardí o un mas, hi ha una flora i una fauna interessant i cal apreciar-la», ha defensat.En la mateixa línia, Rafa ha alertat de la pèrdua de biodiversitat que s'ha produït a escala global, però que també s'ha registrat al delta de l'Ebre. «El Delta és un punt on hi ha molts ocells i podem arribar a tenir la sensació que hi ha moltes espècies, però malauradament no podem defugir que en els últims vint anys han desaparegut un 25% d'exemplars i espècies a tot Catalunya. Estem en un moment molt perillós, existeix una crisi arreu de la biodiversitat», ha afirmat. En aquest context, ha fet una crida a mantenir polítiques de restauració d'hàbitats per propiciar el retorn d'espècies en perill d'extinció.D'altra banda, el festival manté la voluntat d'implicar-se en projectes de quilòmetre zero i de conservació de la fauna. Així, destinarà els beneficis d'aquesta edició a la producció del documental 'Urpa', que tractarà sobre una cervesa artesana que es fa a partir de l'ordi d'un dels conreus on cria l'arpella cendrosa, un ocell rapinyaire migrador amenaçat.