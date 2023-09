La proposta pretén crear vincles intergeneracionals a la vegada que protegeix el patrimoni lúdic i cultural

Actualitzada 23/09/2023 a les 17:40

La música, el joc i el ball tradicional recuperen el pols del carrer en la primera edició de la «Xalera» a la Sénia (Montsià). La iniciativa pretén protegir el patrimoni lúdic i cultural compartit a la zona de les Terres de l'Ebre, el Baix Maestrat i el Matarranya, a la vegada que aposta per crear vincles entre generacions i reivindicar l'espai públic. «La inèrcia de carrers i places com a llocs de circulació de cotxes està tan implantada que tots hem de fer un esforç per veure'ls d'una altra manera», ha defensat la directora dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre, Victòria Almuni. La «Xalera» és una proposta itinerant que alhora, busca promoure el ball i el joc tradicional com una manera de fer activitat física.



La música i el ball tradicional, dos dels pilars de la «Xalera»

La primera edició de la «Xalera» s'ha estrenat a la Sénia, terra de cruïlla entre les Terres de l'Ebre, el Baix Maestrat i el Matarranya. La trobada és itinerant i està previst que en pròximes ocasions se celebri en municipis veïns per recórrer territori que té un imaginari lúdic festiu compartit.

Les curses de cabassos, les birles o la pilota valenciana han estat algunes de les propostes incloses en la primera edició de la «Xalera» celebrada a la Sénia i que han evidenciat les ganes de passar-s'ho bé de petits i grans. Es tracta de jocs tradicionals compartits entre municipis de les Terres de l'Ebre, el Baix Maestrat i el Matarranya, que tot i tenir petites diferències a l'hora d'anomenar cada joc o cantar certes cançons, tots tenen dinàmiques similars.El coordinador de jocs d'aquesta jornada, Biel Pubill, ha explicat a l'ACN que en aquests moments l'estat de salut dels jocs de festa es manté, si bé el de carrer s'està perdent a causa de les noves tecnologies i els canvis de modes de vida. «Probablement el patrimoni més antic que tenim la humanitat és el joc i el que no podem fer és perdre'l. Els jocs han evolucionat des dels principis dels temps i els que es mantenen els hem de conservar i donar difusió», ha afirmat.A banda de reivindicar el patrimoni lúdic, l'organització també ha posat el focus en la recuperació dels carrers com un espai de relació i de trobada entre diferents generacions. Així, el president de l'associació europea de jocs i esports tradicionals, Pere Lavega, ha remarcat la possibilitat de jugar sense la necessitat de comptar amb instal·lacions específiques. «Qualsevol lloc on hi ha una oportunitat de socialitzar-se, el joc ha estat present: el carrer, una era, al costat de l'església o una plaça han estat llocs on les persones s'han relacionat, i això també inclou jugar», ha apuntat. Una visió compartida per la directora del departament de Cultura als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre i alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, qui ha assenyalat el canvi de visió envers l'espai públic després de la pandèmia.Més enllà del joc, la «Xalera» també ha centrat el programa d'activitats en la música i el ball tradicional. Així, una ronda ha estat l'encarregada de guiar als participants en aquesta primera edició pels carrers de la Sénia, on s'han preparat les diferents propostes lúdiques. Jotes, rondalles, música de banda i «buros» completen el programa, que s'allargarà fins aquest dissabte al vespre. Almuni ha defensat que les fronteres entre música, ball i jocs tradicionals són molt fines i que «la cultura tradicional no fa distincions» entre un gènere o altre. Així, ha posat de manifest la improvisació i l'espontaneïtat de les cançons, melodies i jocs que es poden trobar a peu de plaça. En la mateixa línia, «Xalera» busca promoure l'activitat física més enllà del joc reglat.