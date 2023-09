Avui dissabte s'han rebut uns 2.000 visitants i es preveu tancar aquesta nova edició amb més de 4.000, superant les xifres de les edicions anteriors

Actualitzada 23/09/2023 a les 17:14

El Delta Birding Festival, assoleix l'èxit participació, amb totes les entrades venudes per a les activitats programades. La nova edició del Festival va obrir portes ahir a MónNatura Delta amb moltes propostes per a famílies, aficionats a la natura i ornitòlegs, tot plegat de la mà la Fundació Catalunya La Pedrera, junt amb Oryx - La botiga de l'amant de la natura, l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) i PhotoLogisticsEn el seu equador, aquesta edició ja s'ha convertit en la més visitada dels darrers anys, consagrant-lo com el festival de referència de la Mediterrània i un nou motor de l'economia local basada en el turisme de natura al Delta de l'Ebre.El Festival seguirà demà diumenge, 24 de setembre, amb una graella de propostes per a tots els públics. També es durà a terme el tradicional alliberament d'aus, que comptarà com a madrina amb l'actriu i cantant ebrenca Carol Rovira.El programa d'aquest any presenta ponents com l'escriptor, ornitòleg i fotògraf de fauna salvatge de gran prestigi Andy Swash conegut per les seves obres sobre ocells com Britain's Birds, o la jove fotògrafa de fauna salvatge, Rachel Bigsby, reconeguda a nivell internacional per les seves captivadores fotografies en concursos i publicacions com National Geographic.

Al cicle de xerrades, conferències i debats, s'han tractat temàtiques com els «Impactes de la sobreexplotació sobre ocells tropicals», xerrada realitzada per Ana Benítez, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, o també de la «Recuperació de l'ànec més amenaçat d'Europa, el Xarxet Marbrenc», per Ignacio Torres, subdirector de Biodiversitat i Canvi Climàtic de la Fundación Biodiversidad.



BF Júnior, secció especial del festival per als nens i joves. Es consolida aquesta iniciativa que ofereix, demà diumenge, als joves ornitòlegs aficionats menors de 18 anys l'oportunitat de presentar les seves investigacions i descobriments.