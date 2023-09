Seixanta estudiants recullen més de 300 quilos de brossa en una hora al Delta de l'Ebre

Els joves se sorprenen de trobar tants residus abandonats a la platja, com burilles o embalatges de menjar

Impactats per la brutícia

En només una hora de mostreig, s'han recollit 313 quilos de brossa a la platja de l'Eucaliptus d'Amposta, al parc natural del Delta de l'Ebre. És el resultat de la feina d'una seixantena d'alumnes de 4t d'ESO i professors de l'Institut de Tecnificació Esportiva de la capital del Montsià que aquest divendres han participat en la jornada de la iniciativa europea Let's Clean Up. Els estudiants s'han mostrat sorpreses per la gran quantitat de residus abandonats a la platja pels usuaris, sobretot pels envasos o les burilles que han trobat en una superfície equivalent a un terç d'un camp de futbol. «És una llàstima que estigui tot brut», ha apuntat l'alumne Abel Gómez. «Hi ha gent que s'esforça, però falta molta implicació», ha afegit Vigo Abril.El mostreig i recollida de brossa a la platja de l'Eucaliptus ha estat organitzada pel Parc Natural del Delta de l'Ebre, la Comissió de Desenvolupament Sostenible de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Acció Climàtica o l'Agència de Residus de Catalunya. Forma part de la iniciativa Let's Clean Up Europe que es realitza aquestes setmanes també a Catalunya, simultàniament a espais naturals protegits de les Illes Balears i Occitània.El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha apuntat que la neteja «d'una platja pràcticament verge» exemplifica el treball internacional que permet netejar els espais protegits implicant els joves i estudiants que seran «els més responsables el dia de demà» i han de ser «coneixedors» del que està passant al medi ambient per «revertir» els comportaments socials incívics i poc compromesos amb la conservació de la natura i el canvi climàtic.«Aquestes grans problemàtiques ambientals es manifesten a llarg termini i ells són els que estaran vius i amb major esperança de vida en el 2050. Per tant, és, efectivament, la situació òptima per ajudar aquells que tindran les conseqüències més grans d'aquesta problemàtica, que puguin ser conscients i ajudar a revertir-ho ja des d'ara», ha reivindicat Vilahur. La responsabilitat d'això no és dels joves, però són el gran motor de canvi», ha afegit.Amb només una hora, una cinquantena d'alumnes de 4t d'ESO de l'Institut de Tecnificació d'Amposta han recollit més de 300 quilos de residus. Els ha sorprès que en un espai protegit com l'Eucaliptus hagin recollit 46 grams de burilles, 8 quilos d'envasos i en una superfície que equivaldria només a un terç d'un camp de futbol. Després de pesar i classificar la brossa també han après a extrapolar els resultats per entendre la magnitud del problema, ja que l'entorn, a tocar de l'istme de Trabucador té desenes d'hectàrees de sorra, dunes i basses on van a parar fins i tot restes de vehicles, cordes, roba o altres materials difícils de trobar en un espai natural com el Delta.Vigo Abril i Abel Gómez ha participat del mostreig. L'objectiu, com han explicat, era «saber les tones de plàstic que hi ha en totes les platges i tot el Delta» i reconeixen que han quedat «sorpresos» del que han descobert. «Avui estava una mica més net, ja que aquests últims dies hi ha hagut temporals, i la brossa estava més cap a l'interior i no tant cap a la platja, però quan hi hem entrat, hem trobat molta més brossa», ha explicat Abril. «El que més ha aparegut han sigut botelles i productes que la gent utilitza quan ve aquí a la platja, patates, llaunes, burilles i coses d'aquestes», ha detallat Gómez.Que queda molta feina de conscienciació per fer, ho tenen clar. «Hi ha molta gent que sí que s'està esforçant i tot això, però encara falta molta gent que s'hi impliqui», ha demanat Vigo Abril. Abel Gómez ha assegurat que ells tenen clar que la brossa que generes quan vas a la platja, te l'has d'emportar. «Agafes una bossa i si menges, ho tires, no embrutes», ha demanat.