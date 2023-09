Inicien els tràmits per construir una central amb gairebé 125.000 plaques solars a Flix

Un grup empresarial de Guadalajara fragmenta el projecte amb quatre parcs

Actualitzada 22/09/2023 a les 12:23

La Generalitat ha iniciat els tràmits per autoritzar la construcció d'una central fotovoltaica de 124.908 panells solars a Flix (Ribera d'Ebre). El grup empresarial Sanmad Sonne 3, amb seu social a Cabanillas del Campo (Guadalajara), ha fragmentat el macroprojecte amb quatre parcs solars amb el nom de Planta solar fotovoltaica Flix-Ascó II, III, IV i V. El promotor ha creat quatre empreses diferents per tirar endavant la central: Sanmad Sonne 3 Alcornoque, Sabina, Roble i Encina; totes elles amb el mateix domicili social. El pressupost dels quatre parcs és de més de 10.000.000 d'euros per cadascun, pujant a 44.682.097 euros en total. Ara s'obren 35 dies per presentar al·legacions.La Planta solar fotovoltaica Flix-Ascó II sumarà 30.828 panells solars fotovoltaics i tindrà una potència instal·lada de 22 MWp i 16,06 MWn, a més d'una línia soterrada d'alta tensió (30 kV) de 6,1 Km. Les plantes Flix-Ascó III, IV i V tindran cadascuna 31.360 plaques amb una potència total instal·lada de 21 MWp i 16,06 MWn i de 62 inversors trifàsics de 330 kVA de potència per cada parc.Els propietaris afectats són majoritàriament particulars, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Flix.