Denuncien dos homes per capturar i transportar 26 kg de cargol poma a Deltebre

Actualitzada 22/09/2023 a les 17:37

Agents dels Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient juntament amb agents de la Policia Local de Deltebre van denunciar administrativament dos homes als quals van intervenir 26 quilograms de cargol poma.El passat 19 de setembre els agents d'ambdós cossos van ser informats que unes persones podien trobar-se capturant exemplars de cargol poma a la llera del riu Ebre al seu pas per la localitat de Deltebre.Un cop personats en el lloc els agents van localitzar dos homes amagats entre la vegetació els quals portaven diversos estris per capturar aquests tipus de gastròpodes.Posteriorment els policies van localitzar en el maleter del vehicle que utilitzaven aquestes dues persones un total de 26 quilograms d'aquests cargols.El cargol poma és una espècie catalogada com invasora que no es pot capturar. Durant la seva expansió en el Delta de l'Ebre ha causat quantioses pèrdues econòmiques a la pagesia i a les Comunitats de Regants, ja que es menja els cultius d'arròs i utilitza els canals de reg per propagar-se.Els dos homes van ser denunciats per la tinença i transport d'aquesta espècie.Les denuncies seran trameses al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, organisme competent en aquesta matèria.Respecte als exemplars de cargol poma localitzats, aquests van ser intervinguts pels agents i posteriorment eliminats.