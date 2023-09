La central nuclear Ascó II realitza un simulacre simulant l'impacte d'una avió sobre les instal·lacions

Durant la prova s'ha declarat l'emergència general i no s'han registrat emissions radioactives a l'exterior

Actualitzada 21/09/2023 a les 17:13

La central nuclear Ascó II ha realitzat el simulacre anual. L'exercici ha començat a les 09.57 hores amb la declaració d'emergència general (categoria IV) a causa de la simulació de l'impacte d'un avió sobre la unitat II. Tot i que la col·lisió hauria produït danys a la sala de control, l'edifici de contenció n'ha mantingut en tot moment la integritat i no s'han registrat emissions radioactives a l'exterior. L'actuació de l'organisme regulador s'ha desenvolupat tant des de la Sala d'Emergències com des del Centre de Coordinació Operativa (CECOP) de Tarragona, fent el seguiment de les actuacions del titular per a la recuperació de les condicions de seguretat i per a l'adopció de mesures de protecció radiològica.Avaluada la situació radiològica i la seva possible evolució, el CSN ha arribat a recomanar al CECOP diferents mesures de protecció a la població com la distribució de profilaxi a tots els municipis que es troben en un perímetre de deu quilòmetres al voltant de la central (zona I), l'evacuació dels municipis que es troben a l'àrea dins del perímetre de cinc quilòmetres al voltant de la central (Zona IA i IB: Flix, Ascó i Vinebre). També el confinament de la població als municipis que es troben dins de la Zona IC (compresa entre els 5 i els 10 km des de la central).



D'altra banda, s'ha simulat la declaració d'un incendi a l'edifici de control de la central, provocat per l'impacte de l'aeronau; la pèrdua total de subministrament elèctric exterior, així com la necessitat d'evacuar tot el personal no essencial de la instal·lació. El succés només hauria afectat la unitat II, la unitat I hauria mantingut el seu funcionament amb normalitat.