Tortosa intensificarà la neteja i el manteniment de la via públicar en els propers sis mesos

El consistori ha presentat un pla de xoc amb 180 accions

Actualitzada 20/09/2023 a les 12:09

Fiscalització de contractes

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat un pla de xoc per als pròxims sis mesos per intensificar la neteja i el manteniment de la via pública a tots els barris de la ciutat i als pobles de Vinallop i els Reguers. Es tracta 180 actuacions, un 24% de les quals ja s'han executat aquest estiu. L'alcalde Jordi Jordan ha destacat que el programa no costarà recursos extraordinaris perquè s'ha fet una «fiscalització» dels contractes de la neteja, l'enllumenat o la jardineria, perquè es compleixin totes «les accions previstes». S'executarà de manera transversal prioritzant algunes parts del programa en barris com Santa Clara. Les actuacions milloraran la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, l'adaptació climàtica i la imatge de la ciutat.De les 180 actuacions del pla Cuidem Tortosa, l'Ajuntament ja n'ha executat 44 (24%) els últims tres mesos i preveu completar-lo en el primer trimestre de l'any que ve. L'objectiu és netejar i millorar la via pública, l'enllumenat, l'accessibilitat dels carrers, la senyalització i la creació de més espais de refugi climàtic creant més ombres. Entre d'altres, com ha detallat l'alcalde Jordi Jordan, s'incrementarà la neteja dels carrers amb aigua a pressió i la freqüència, s'instal·laran un centenar de papereres, es reposaran un centenar d'arbres i un miler d'arbustos, es repintarà la senyalització horitzontal de les vies, es netejarà embornals, i es posaran noves jardineres i bancs a tots els barris de la ciutat, i es repararan algunes infraestructures com la coberta del Mercat Municipal o l'espai del gegants al parc Teodor González.«No es tracta de grans obres, sinó de petites actuacions per endreçar la ciutat. És un pla pensat per a les persones, l'adaptació al canvi climàtic, la millora la imatge de la ciutat, perquè sigui més segura, amable i més accessible», ha defensat el batlle. Amb el pla Cuidem Tortosa, també s'interpel·la a la corresponsabilitat de la ciutadania, per «cuidar la ciutat entre tots i actuar des del civisme».L'execució es faran amb els efectius i l'organització de les brigades municipals i de l'altra, fiscalitzant els contractes externalitats. «Estem mirant fil per randa totes les clàusules i punts i aconseguir que es compleixi tot», ha explicat l'alcalde. Un exemple que ha posat Jordan són les jardineres que s'han anat instal·lant a la ciutat, que ja preveu el contracte i no s'havia executat. «No estem parlant de recursos addicionals», ha remarcat.El consistori treballa també en una aplicació mòbil per poder recollir les propostes, demandes i queixes dels veïns sobre les actuacions necessàries a la via pública. De fet, quan les 180 accions del pla Cuidem Tortosa estiguin enllestides, es farà «una actualització» del programa sobre les accions necessàries a la via pública «fent una aposta claríssima per la seva conservació i manteniment».