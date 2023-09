Salut augmenta el nombre d'operacions i de proves diagnòstiques respecte l'any passat a l'Ebre

El sistema de «coordinació territorial» també permet millorar el percentatge d'usuaris atesos en pocs dies a la primària

A la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, durant el primer semestre de l'any s'han fet gairebé 500 intervencions quirúrgiques més que en el mateix període de l'any anterior, un increment del 9%. Actualment, el 86% dels pacients ebrencs s'atenen dins el termini de garantia segons dades de Salut. Les proves diagnòstiques, com ecografies, ressonàncies o endoscòpies, han incrementat un 7% interanual gràcies a la coordinació dels proveïdors i una millor planificació. En l'atenció primària, més del 70% dels ciutadans han accedit al seu metge de capçalera en un termini de cinc dies, un 13% més que l'any passat. A l'EAP de la Terra Alta més d'un 92% dels pacients han accedit al metge de família en les primeres 48 hores després de la consulta.Segons Salut, ha estat el nou «sistema de coordinació territorial» que ha tingut «un impacte positiu considerable» per aprofitar recursos sanitaris i reduir llistes d'espera d'atenció hospitalària i d'accessibilitat a l'atenció primària.A més de l'abordatge coordinat entre els proveïdors, la cessió d'espais entre ells també es considera «una altra estratègia clau» per aprofitar les estructures sanitàries del territori. S'han creat equips territorials en els àmbits de cardiologia, al·lergologia o oftalmologia, i diferents projectes de col·laboració entre centres, que inclouen algunes especialitats com neurologia, nefrologia, pediatria o pneumologia, entre d'altres. La pràctica, asseguren que permet continuar millorant els temps d'espera i l'atenció en els terminis establerts.