Per les que hi van ser i per les que vindran

Aquest setembre s'ha presentat l'arròs Essència del Delta, elaborat per una cooperativa formada per un grup de dones arrosseres de la zona

Actualitzada 20/09/2023 a les 10:14

«Hi havia una vegada sis pageses arrosseres que vivien al cor del Delta de l'Ebre i feia molts anys que, cada dia, treballaven la terra a les seves petites explotacions agràries. Un dia, l'atzar les va ajuntar i entre riures i confidències van voler donar visibilitat al seu esforç, al treball i a les seves avantpassades. Aquelles dones van decidir compartir la seva història i feina, i és per això que van crear la Cooperativa de Dones Arrosseres del Delta».Aquest és el text de presentació que es pot llegir en l'envàs de l'arròs Essència del Delta, que s'ha presentat aquest mes de setembre i que és el punt final –o el punt de partida– d'un projecte liderat per un grup de dones arrosseres del Delta. El passat mes de gener, Susana Castells i Marcela Otamendi, de Deltebre (Baix Ebre), Olga Cid, de Camarles (Baix Ebre), Lourdes Gisbert, de Sant Jaume d'Enveja (Montsià), i Adela Tomàs i Núria Rosillo, d'Amposta (Montsià), van constituir la cooperativa Dones Arrosseres del Delta de l'Ebre, SCCL, amb una doble finalitat. D'una banda, donar visibilitat al paper de les dones al món rural i, concretament, al sector de l'arròs. I, de l'altra, posar en marxa la producció i comercialització de la varietat Arodelta, un arròs aromàtic de gra llarg, que encara no s'ha comercialitzat a Europa. És un arròs tipus basmati, perfecte per saltar o servir com a acompanyament de la carn o el peix, que al Delta només es conreava a la finca d'una de les sòcies, la Susana.Aquest arròs que està a punt de sortir al mercat es comercialitzarà en un envàs de cartró, envasat al buit i amb un nom, Essència del Delta, que remet a la terra on ha estat cultivat. La imatge de l'envàs és obra de l'il·lustrador de Roquetes Ignasi Blanch, que ha fet un homenatge a aquestes dones pioneres, a les quals presenta trepitjant les terres deltaiques, i amb una gamma de colors que van del blau al verd, passant pel marró, remetent d'aquesta manera a les tonalitats del cicle de l'arròs al Delta.Cada envàs conté un quilo d'arròs, (10-12 racions aproximadament) que s'ha de coure en aigua abundant durant uns 9 o 10 minuts.Les productores expliquen que l'arròs Essència del Delta vol retre homenatge a totes les dones que, malgrat haver estat treballant als arrossars durant molts anys, mai han estat reconegudes. I, a la vegada, també es vol homenatjar a les dones que ara obren camí i a les que vindran. Tot plegat, elaborant un producte singular, de màxima qualitat i amb tota l'essència del Delta de l'Ebre.Es preveu que aquest arròs es comenci a comercialitzar pròximament.