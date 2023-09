Detingut per incendiar quatre vehicles a Jesús

Un dels veïns ha estat atès pel SEM per inhalació de fum i cremades lleus per intentar treure un dels vehicles del lloc

Actualitzada 19/09/2023 a les 12:05

Els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Tortosa han detingut la matinada d'avui un home, de 25 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de danys.Els fets han ocorregut avui, sobre les 2:00 hores de la matinada, quan s'han cremat diversos vehicles a la EMD Jesús (Tortosa).Immediatament s'han desplaçat a la zona dotacions policials dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tortosa i han localitzat, al carrer Daniel Mangrané, quatre vehicles cremant a la via pública.Mentre els Bombers de la Generalitat extingien el foc, els policies han pogut recollir els testimonis de diversos veïns.Un dels veïns ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum i cremades lleus que ha patit a l'intentar treure un dels vehicles del lloc.Davant els indicis que aquests incendis havien estat provocats, diverses patrulles han iniciat la recerca del presumpte autor dels fets per les rodalies.Prop del lloc dels incendis els agents han localitzat un home al qual li constaven antecedents per altres fets de la mateixa tipologia.Amb els indicis i la informació de la qual disposaven han permès determinar que aquest home era l'autor dels fets, per la qual cosa ha estat detingut com a presumpte autor dels danys causats als vehicles.El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores.