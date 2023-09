Tortosa aprova per unanimitat demanar ajuts per construir dues noves llars d'infants públiques per al curs vinent

Junts demana esmenar l'acord per ampliar la petició de finançament per a despeses de funcionament dels centres

Actualitzada 18/09/2023 a les 19:42

El debat al plenari sobre les ajudes per construir dues llars d'infants a Tortosa ha portat també retrets pel tancament de la llar d'infants de la Creu Roja. L'equip de govern, format per Movem-PSC i ERC, ha defensat que la municipalització del centre no estava a punt i que calia licitar tant el lloguer de l'equipament com l'externalització del servei, uns tràmits que requerien un mínim de sis mesos per resoldre's. La CUP ha demanat «un exercici de transparència» al govern municipal per esclarir les causes del tancament, tot i que ja assenyalat que «no és atribuïble» al nou equip de govern.



En la sessió ordinària d'aquest dilluns, també s'ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de Tortosa de 2022, amb una reivindicació per part de Junts de la situació econòmica del consistori a final de l'any passat. L'alcalde ha recordat que les referències que ha fet el nou equip de govern a algunes dificultats econòmiques o l'adjudicació de gairebé la totalitat del romanent han estat en relació amb els comptes de 2023. Tot els grups han votat a favor excepte la CUP, que s'ha abstingut. En la sessió ordinària d'aquest dilluns, també s'ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de Tortosa de 2022, amb una reivindicació per part de Junts de la situació econòmica del consistori a final de l'any passat. L'alcalde ha recordat que les referències que ha fet el nou equip de govern a algunes dificultats econòmiques o l'adjudicació de gairebé la totalitat del romanent han estat en relació amb els comptes de 2023. Tot els grups han votat a favor excepte la CUP, que s'ha abstingut.

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat per unanimitat sol·licitar una subvenció destinada a construir, equipar i posar en marxa dues llars d'infants públiques a la ciutat, als barris del Temple i de Ferreries. Es tracta de dos projectes amb un pressupost de 683.952 euros i 74 places cadascun, uns equipaments que es preveu posar en marxa el curs 24/25. La CUP i Junts per Tortosa han donat suport a l'acord, amb l'esmena dels darrers perquè el consistori ampliï la petició de recursos per incloure també les futures despeses de subministrament i funcionament (uns 70.000 euros més per centre). L'alcalde Jordi Jordan ha apuntat que s'analitzarà si és possible i ha celebrat que es comenci a treballar per crear places públiques infantils a la ciutat.