Les Terres de l'Ebre organitzen tres 'networkings' per retenir el talent als municipis rurals

Les sessions abordaran àmbits concrets com els estudis universitaris, robòtica, activitats marítimes i comunicació

Actualitzada 18/09/2023 a les 14:06

Estudiar fora i no tornar

Posar en contacte emprenedors, empreses i joves amb iniciatives a les Terres de l'Ebre per facilitar la creació d'activitat econòmica al territori, retenint i ajudant a retornar el talent als municipis d'àrees rurals. Aquest és l'ambiciós objectiu que s'han marcat els organitzadors de quatre networkings Odisseu, amb jornades que se celebraran al llarg dels mesos de setembre i octubre a Amposta, l'Ametlla de Mar, Tortosa i Prat de Comte. Abordaran de forma concreta temes tan diversos com la robòtica, la pesca i el marc, la intel·ligència artificial en la comunicació o la concreció d'estudis universitaris sobre les oportunitats que ofereix el territori.El programa Odisseu, en marxa des de 2011, va permetre organitzar el primer networking de Catalunya a les Terres de l'Ebre un any després. Partia de la diagnosi en l'àmbit nacional de les fortaleses pròpies del territori i la capacitat de fomentar la generació d'activitat posant en contacte emprenedors i joves que valoren l'opció de poder desenvolupar la seva carrera professional sense haver de marxar a les grans ciutats, primer per estudiar i després per treballar-hi.«Hem aconseguit fer veure als joves del territori i la resta de població que aquí tenim un gran ventall d'activitats formatives i, al completar-les, el que podem fer és tornar aquí, donar oportunitats, explicar què hem fet, crear projectes nous i valorar que els joves d'aquí a les Terres de l'Ebre són potents», ha manifestat la coordinadora territorial de Joventut, Laia Gómez.Les jornades es plantegen com un punt de contacte entre joves, empreses i emprenedors per ampliar el coneixement mutu de les opcions existents al territori. La primera de les sessions programades tindrà lloc a Prat de Comte (Terra Alta), el 30 de setembre. Pretén generar sinergies perquè els estudiants universitaris focalitzin els seus treballs de final de grau o de màster en la recerca d'oportunitats i projectes en l'àmbit del món rural. És allà on marxen els joves estudiants a formar-se per, molt possiblement, no acabar tornant al territori desconeixent, en molts casos, que existeixen opcions reals de tornar.«Potser ens haurem de plantejar que les universitat tinguin més seus als territoris rurals i el talent no hagi de marxar en diversos temes, com l'ambiental que està a les zones rurals. Tot i això els enviem a estudiar a la ciutat i això ens ho hem de començar a plantejar», ha subratllat la gerent del Consorci Intercomarcal d'Inicatives Socioeconòmiques Ribera d'Ebre i Terra Alta, Begoña García.La segona de les jornades, sobre robòtica col·laborativa, tindrà lloc a Amposta el pròxim 5 d'octubre. Completen el calendari una jornada a l'Ametlla de Mar el 27 d'octubre sobre temes relacionats amb l'economia del Mar i la de Tortosa, el 17 de novembre, sobre les possibilitats de la Intel·ligència Artificial en la comunicació.Dins del mateix projecte, segons ha assenyalat el gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, Rubén Alegria, el Pràcticum Odisseu ha permès que diversos joves estudiants puguin haver fet pràctiques remunerades en empreses del territori amb opcions reals de poder acabar aconseguint un lloc de treball.«És cert que hi ha necessitats i coses no cobertes, que necessiten aquestes trobades i col·laboració públic-privada. Tenim situacions de transport ferroviari, per exemple, que condicionen. Són hàndicaps, reptes que hem de poder resoldre i no individualment, des de la col·laboració públic-privada», ha apuntat Marc Poy, coordinador tècnic de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, que participa també en el projecte. «L'oportunitat està, però l'has de construir amb altres persones. Hi ha gents amb idees i serveis al territori que els poden assessorar per a convertir-la en una activitat econòmica i guanyar-se la vida», ha tancat Poy.