La sèrie sud-africana 'The Neverending Tourists' guanya el Gran Premi del Terres Travel Festival

La setena edició del certamen de cinema de turisme i viatges de Tortosa reuneix prop de 130 produccions de 26 països

Actualitzada 17/09/2023 a les 12:32

El certamen de cinema de viatges i turisme de Tortosa, el Terres Travel Festival, ha guardonat aquest divendres la sèrie sud-africana The Neverendint Tourists, qui s'ha emportat el Gran Premi i també el Gold - Tourism Destination. L'altre gran trofeu de la setena edició del certamen se l'ha endut el documental Slovenia Green com a Millor Pel·lícula de Promoció de la Sostenibilitat - Terres de l'Ebre. Durant la gala, on hi ha assistit més de 150 professionals del sector d'arreu del món, també s'ha reconegut el director, guionista i productor Theo Papadoulakis, que ha rebut el Premi Terres Pioneers per la seva trajectòria professional. En total, el festival ha reunit 127 peces audiovisuals de 26 països.



Altres de les produccions destacades han estat Jiwa Jagad Jaw, que s'ha endut el Premi Recomencem que atorga el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, i la peça audiovisual Au pays de l'abeille noire amb el Premi a la Millor producció que fomenta el respecte entre cultures de la mà de la UNESCO ePlatform.Per la seva banda, The Green Big Week ha estat distingit amb el Premi Climent Ferrer a la Millor Producció sobre els valors de la reserva de la biosfera de la UNESCO i que ha estat apadrinat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).En la categoria de comunicació turística, el festival ha guardonat Marselha - A Marseille Legend amb el premi Gold - Independent Filmmaker, mentre la peça audiovisual Madrid is Chulo s'ha emportat el premi Gold - Tourism Destination - City. Finalment, la sèrie Finding Encanto ha recollit el premi Gold - Tourism Destination – Country.El Terres Travel Festival va finalitzar dissabte passat amb la projecció pública dels films guardonats i diverses actuacions musicals que tindran lloc a la plaça de la Cinta de Tortosa.