Reoberta l'N-340 a l'Ampolla després de més de dues hores de tall per inundacions

Diferents punts del Baix Ebre han recollit més de 100 litres per metre quadrat

Actualitzada 15/09/2023 a les 16:32

L'N-340 ha quedat reoberta a l'Ampolla aquest divendres a la tarda després de més de dues hores de tall per inundacions. Fins a les 14 hores, s'han registrat més de 100 litres per metre quadrat en diferents punts del Baix Ebre, com ara a l'estació de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), on s'han recollit 34,6 litres en 30 minuts. Els Bombers han rebut 44 avisos per serveis relacionats amb les pluges des de l'inici de l'episodi. La gran majoria d'ells s'han produït a l'Ametlla de Mar i Deltebre, ambdós a la comarca del Baix Ebre, entre les 13.00 h i les 14.30 hores d'aquest migdia.