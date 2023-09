Francesc Faiges, reelegit president de la Cambra de Comerç de Tortosa

L'única candidatura era la de l'empresari tortosí i no ha calgut fer votacions

Actualitzada 15/09/2023 a les 12:21

L'empresari tortosí Francesc Faiges repetirà un altre mandat com a president de la Cambra de Tortosa. La candidatura de Faiges ha estat l'única i el procés no ha requerit eleccions, en cap dels epígrafs, per sectors econòmics, en què es divideix el sistema de votacions. L'acte de constitució del nou plenari cameral es va fer aquest dijous al vespre. Estarà format per vuit dones i quinze homes.El president de la Cambra de Comerç de Tortosa va defensar la construcció d'un «ecosistema emprenedor» amb els ajuntaments, les universitats i els centre de recerca i educació del territori, així com l'aposta pels nous programes europeus d'ajuts a l'empresa i els iniciats per l'ens cameral en l'àmbit de la transició energètica i transformació digital.