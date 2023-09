Els Bombers reben 44 avisos per la pluja a l'Ebre, la majoria a l'Ametlla de Mar i Deltebre

El cos treballa per treure aigua acumulada als carrers i als ponts d'aquests municipis

Actualitzada 15/09/2023 a les 15:36

Entre les 13.00 h i les 14.30 h #bomberscat hem rebut 30 avisos per serveis relacionats amb la tempesta a la #RETerresEbre, la gran majoria entre l'Ametlla de Mar i Deltebre. Des de l'inici de l'episodi #INUNCAT n'hem rebut 44, tots a la mateixa Regió



L'Ampolla pic.twitter.com/5u5ntJ2VZa — Bombers (@bomberscat) September 15, 2023

Els Bombers han rebut 44 avisos per serveis relacionats amb les pluges des de l'inici de l'episodi aquest divendres a les Terres de l'Ebre. La gran majoria d'ells s'han produït a l'Ametlla de Mar i Deltebre, ambdós a la comarca del Baix Ebre, entre les 13.00 h i les 14.30 h d'aquest migdia.A hores d'ara, els efectius del cos treballen per buidar l'aigua acumulada en alguns carrers i ponts d'aquests municipis. Una altra de les poblacions més afectades pel temporal, fins al moment, és l'Ampolla, on s'ha acumulat molta aigua als carrers del centre.