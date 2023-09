La Sénia acollirà una jornada per recuperar jocs i balls tradicionals

'Xalera' vol implicar el veïnat dels territoris limítrofs i ajudar a teixir ponts intergeneracionals

Actualitzada 13/09/2023 a les 13:37

Amb el nom de Xalera, la Sénia (Montsià) acollirà el pròxim 23 de setembre una jornada per fomentar la recuperació els jocs i balls tradicionals al mateix temps que la pràctica de l'activitat física. Es tracta de la seva primera edició d'aquesta iniciativa que vol també convertir-se en espai de trobada transfronterer, amb la participació dels veïns dels territoris limítrofs amb importants vincles històrics, socials i culturals, així com fomentar l'intercanvi intergeneracional. La Secretaria General de l'Esport, el Departament de Cultura i l'Ajuntament de la Sénia, calculen que hi prendran part més de 200 persones, principalment famílies. La Generalitat treballa també per traslladar la seva celebració a altres indrets del país.Una «alternativa» a les formes habituals de fer activitat física a partir dels jocs i dels balls tradicionals, segons ha remarcat el representant territorial de l'Esport, Joan Barberà. Aquest és un dels plantejament centrals de Xalera, l'encaix entre dues pràctiques estretament vinculades però que, poc freqüentment, acaben trobant un encaix explícit de forma coordinada. Ho faran, a més, en espais públics de socialització i no només de pas, com carrer i places.El programa de la jornada del dia 22 preveu una rondalla matinal pels carrers per despertar el veïnat del poble i convidar-lo a participar. Es programaran jocs itinerants en diversos espais -amb una conferència específica sobre el tema S'ha recopilat informació de personatges locals per cantar a l'antiga. També es representarà l'anomenat ball del Poll així com diverses manifestacions de dansa autòctones antigues. Tampoc faltarà el dinar popular.La ubicació de la primera edició d'aquesta jornada en un municipi com La Sénia no és casualitat. La seva ubicació singular en una zona estretament vinculat a al Maestrat i el Matarranya reforça la vocació d'esdeveniment «transfronterer». Els organitzadors, de fet, esperen una important participació dels veïns d'aquests territoris, amb vinculacions històriques amb les Terres de l'Ebre.«La comunitat cultural que hi ha entre els pobles a banda i banda del riu Sénia, amb el Matarranya, és una relació que ha existit sempre, que ha tingut molta força i que esdeveniments com aquests van molt bé per reforçar. Tenim els mateixos jocs i les mateixes danses», ha subratllat la directora territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre i alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni.La idea d'aquesta primera edició de la jornada és poder traslladar la fórmula a altres indrets. Barberà, en aquest sentit, confia que la seva celebració pugui servir per «trencar una llança perquè altres pobles i territoris impulsin l'activitat física d'una altra forma que no sigui esport o joc reglat».