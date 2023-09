El ple d'Amposta demana la declaració del municipi com a zona catastròfica pel pas del temporal

L'Ajuntament constata que l'episodi va causar molts danys a les zones rústiques per la confluència de barrancs

Actualitzada 13/09/2023 a les 20:13

El ple de l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat per unanimitat aquest dimecres sol·licitar la declaració de zona afectada greument pel temporal del passat dia 3. L'episodi va deixar uns 214 litres per metre quadrats en 24 hores. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, tot i que 'l'afectació dins el casc urbà no va ser extrema com en altres ocasions, «sí que va deixar molts de danys en zona rústica per la confluència dels barrancs». La declaració permetria sumar els ajuts estatals als anunciats per la Generalitat. D'acord amb Tomàs, si el govern espanyol accepta la petició del ple, les unitats familiars o persones a títol particular es podran acollir a ajudes en el cas de destrucció total de l'habitatge habitual -amb un màxim de 15.120 euros-.



A més, els danys que afecten l'estructura de l'habitatge habitual podrien aconseguir un ajut màxim de 10.320 euros; els danys que no afecten l'estructura de l'habitatge habitual 5.160 euros; i la destrucció o danys en els estris domèstics de primera necessitat fins a un màxim de 2.580 euros.El ple també ha acordat traslladar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), responsable del manteniment dels barrancs, que sigui curós amb l'estat de les lleres dels barrancs, i reclamar al Ministeri de Foment que millori el sistema de desguàs de l'N-340.