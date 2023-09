L'ACA destinarà 120.000 euros en la restitució de les lleres del Montsià afectades pels aiguats

Els treballs consistiran la retirada de vegetació, la redistribució de sediments i recuperar la capacitat hidràulica de la llera

Actualitzada 12/09/2023 a les 16:11

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, s'ha reunit avui amb l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, per a comprovar l'estat de les lleres arran dels aiguats registrats el passat 3 de setembre i que van afectar a diversos municipis del Montsià. Reyes ha visitat els barrancs que transcorren per Alcanar afectats per les intenses pluges, i ha anunciat una inversió de 120.000 euros per a restituir les lleres afectades a la comarca del Montsià, mitjançant actuacions destinades a la retirada de vegetació, la redistribució de sediments i altres mesures encaminades a garantir la capacitat de desguàs de les lleres afectades. Durant la visita, el director de l'Agència ha parlat amb veïns i veïnes i propietaris de restaurants, que li han permès conèixer de primera mà els efectes dels aiguats.

A la tardor de 2021 ja es van dur a terme al Montsià diverses actuacions de reparació dels danys ocasionats per les tempestes que l'1 de setembre van tenir lloc a la comarca. L'Agència després d'una diagnosi ràpida i acurada dels danys ocasionats a les lleres i els seus marges va impulsar un conjunt d'actuacions consistents en la retirada de material vegetal mort i de sediments, i en la reparació de talussos i marges malmesos als barrancs del Solito, dels Penjats, de la Granja, del Codonyol, del Llop, de Sant Jaume, dels Castellans-Forques i a la sèquia de les Foies, als termes municipals de Sant Carles de la Ràpita, Alcanar i Ulldecona. L'import total de les despeses va ser de 176.961,80 €.

De manera més ordinària i planificada, des del 2018 fins l'actualitat s'han fet prop de 60 actuacions de manteniment i conservació de lleres a les terres de l'Ebre, amb una inversió total propera als 734.000 euros. D'aquestes actuacions, 15 s'han fet a la comarca del Montsià en trams no urbans (6 a Alcanar, 3 a Ulldecona, 3 a Masdenverge, 1 a Sant Carles de la Ràpita, 1 a Amposta, 1 a Mas de Barberans i 1 a Santa Bàrbara) i dues en trams urbans (1 a Sant Carles de la Ràpita i 1 a Ulldecona).



Recordar que en trams urbans l'ACA atorga ajuts, que poden arribar a ser del 100%, als municipis que els demanen. Aquests treballs de manteniment de lleres han consistit en la retirada de vegetació, la redistribució de sediments i actuacions destinades a garantir la circulació de l'aigua.També en aquest període s'ha atorgat un ajut a l'Ajuntament de la Galera, quantificat en més de 178.000 euros, per a estabilitzar el marge esquerre del barranc de la Galera, i també s'han atorgat dos ajuts, un a l'Ajuntament de Santa Bàrbara (5.900 euros) i un altre al d'Ulldecona (21.192 euros) per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes.Aquests dos ajuts s'engloben dins de la línia de subvencions destinada a la redacció de projectes per a reduir el risc d'inundacions, amb un pressupost total d'1,5 milions d'euros i l'ACA preveu durant el primer trimestre de 2024 convocar-ne una de les mateixes característiques. Un cop es disposi dels projectes redactats es podrà convocar la línia d'ajuts destinada a materialitzar les actuacions projectades.