Més d'un miler de persones s'apleguen a la catedral de Tortosa per seguir la presa de possessió del nou bisbe

Sergi Gordo demana als fidels durant l'homilia que preguin pels afectats en els aiguats d'Alcanar

Actualitzada 09/09/2023 a les 19:10

Més d'un miler de persones s'han aplegat a la catedral de Tortosa per seguir la cerimònia de presa de possessió del nou bisbe de la diòcesi, Sergi Gordo, i donar-li la benvinguda a la ciutat. De 56 anys, el nou màxim representant de la diòcesi de Tortosa ha insistit a fer camí amb totes les persones del territori que engloba la diòcesi: les Terres de l'Ebre, una part del Baix Camp i el Priorat, i algunes zones de Castelló. Durant la primera homilia, Gordo ha aprofitat per demanar als fidels que preguin pels afectats en els aiguats d'Alcanar la setmana passada. Gordo ha desenvolupat la seva carrera eclesiàstica a l'arxidiòcesi de Barcelona i ocuparà la vacant que va deixar a l'octubre Enric Benavent, ara arquebisbe de València.



La rondalla d'un circ que es crema

Gordo, després de ser proclamat nou bisbe, s'ha dirigit als assistents en el seu primer discurs, una homilia que ha durat gairebé vint minuts, del total de dues hores que s'ha allargat la cerimònia. Davant dels combregats ha assegurat que li fa «molta il·lusió venir a compartir la meva vida amb vosaltres» i ha manifestat «el desig d'amarar-me en cadascuna de les comarques de la diòcesi».Un discurs en català i en castellà on ha explicat també una rondalla de Sören Kierkegaard, filòsof i teòleg, que va ser crític amb les institucions religioses. La història que ha escollit el bisbe es referia a un circ que es va començar a cremar i quan un dels pallassos va apropar-se al poble per demanar ajuda als veïns per apagar les flames, la gent no li va fer cas perquè creien que, justament, estava fent de pallasso.El nou bisbe ha alertat que poden donar «la impressió de ser com uns pallassos, d'anar maquillats, com fent comèdia i dient paraules velles i gastades». «Que no ens passi mai això a nosaltres», ha clamat.Finalment, Gordo s'ha encomanat a la verge de la Cinta, patrona de la ciutat. En una pregària, ha demanat «que siguin molts els joves que acceptin la crida al ministeri ordenat» i també ha expressat que la verge «faciliti el naixement a la fe dels nous fills i filles de l'església per mitjà del baptisme».Gordo va cursar filosofia i teologia i va ser ordenat prevere el 1992. Ha desenvolupat la seva carrera eclesiàstica a l'arxidiòcesi de Barcelona. Fins ara, era bisbe auxiliar de Barcelona i vicari general de l'Arquebisbat de Barcelona. Entre altres càrrecs, actualment també és membre del Patronat de la Fundació de la Junta constructora de la Basílica de la Sagrada Família.A la cerimònia ha assistit bona part de la cúria eclesiàstica catalana, encapçalats per l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Epsicopal Espanyola, Joan Josep Omella, a més del nunci apostòlic a l'estat espanyol, Bernardito Auza. Pel que fa a la representació política, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha estat present a l'acte.