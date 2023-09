Un barranc de la Galera desbocat i un viaducte insuficient tornen a deixar fora de joc la carretera C-12

Govern i regants anuncien que estudiaran solucions per resoldre el problema de forma duradora

Actualitzada 08/09/2023 a les 13:07

Cinc dies després del temporal que va assotar el Montsià, continuen les obres de reparació i les limitacions de trànsit en al tram de la carretera C-12 entre Amposta i Tortosa. Una situació recurrent i coneguda per usuaris i administracions quan les pluges intenses converteixen el barranc de la Galera en un riu. El pas d'un dels principals eixos viaris del territori sobre de la riera, pocs metres abans de desembocar a l'Ebre, transcorre tocant al viaducte del canal de la Dreta. Una infraestructura construïda al segle XIX amb una molt limitada capacitat de desguàs i que la brossa de la barrancada col·lapsa fàcilment, inundant la via. Arran del nou episodi, Govern i regants volen estudiar solucions duradores per resoldre el problema.



El precedent de 2018

«Tornarà a passar»

300.000 euros de danys pel temporal

El del cap de setmana passat no ha estat un episodi tan greu com altres viscuts anteriorment, però ha tornat a evidenciar fins a quin punt les infraestructures existents en aquest tram s'estan convertint en un autèntic maldecap i un forat negre de recursos públics esmerçats en projectes de reparació que únicament són capaços de donar una solució puntual al problema, fins el pròxim aiguat.La circulació per l'Eix de l'Ebre (C-12) entre Amposta i Tortosa va quedar tallada en aquest punt més de dos dies. Segons Trànsit, restaurar la carretera a l'estat anterior pot trigar encara algunes setmanes: en aquests moments, hi ha només un carril obert i es dona pas alternatiu amb semàfors en horari feiner. Les màquines segueixen treballant per reparar les estructures danyades i retirar les restes dels elements de seguretat viària malmesos, però sobretot les quantitats ingents de residus vegetals i de plàstics que s'hi acumulen.Les precipitacions torrencials de diumenge, que en municipis com Santa Bàrbara i Masdenverge van deixar destrosses de consideració al mateix poble o a la xarxa de camins, van acabar fent créixer de forma extraordinària el barranc de la Galera i arrossegant cap a l'Ebre tot tipus de brossa: canyes, arbres o, fins i tot, pneumàtics de grans dimensions.A pocs metres de desembocar al riu, tot aquest material quedava atrapat entre els calaixos del pont de la C-12 i els reduïts ulls del viaducte adjacent del canal de la Dreta, construït segons els dissenys i càlculs del segle XIX. Això va bloquejar el pas natural de l'aigua i va provocar que acabés impactant i saltant per sobre de la calçada, del mateix canal i de l'antiga carretera paral·lela (TV-3443a), ocasionant danys considerables.L'episodi no és en absolut desconegut. L'octubre de 2018 el col·lapse generat en aquest mateix punt per una altra forta barrancada va destrossar, rebentant per sota, el paviment del vial. Llavors, el Departament de Territori va invertir 200.000 euros per reconstruir el vial i l'escullera de protecció, però també instal·lant un calaix més gran amb una major capacitat de desguàs per, teòricament, minimitzar el problema. Les obres van durar dos mesos, durant els quals el trànsit va quedar també tallat durant dies i limitat mentre s'executaven les obres. A la pràctica, l'actuació ha servit de ben poc.«Es repeteix tantes vegades que és com el conte de mai acabar», reconeix el president de la Comunitat de Regants de la Dreta, Manel Ferré, qui reconeix rebre sovint queixes de veïns i usuaris al respecte. «El problema és que al ser -els ulls del viaducte del canal- petits es tapa amb les canyes i la brossa. Els manteniments del barrancs també és deficient i aquí s'ajunta tot», ha afegit.La qüestió de la neteja del barranc va aixecar ja fa anys discrepàncies competencials entre la l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que té transferides competències en la matèria, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), titular del domini públic. És també una de les queixes habituals de veïns i propietaris de la zona d'influència. Arran d'una llevantada el setembre de 2021, l'ACA va efectuar una neteja i consolidació de la llera amb geotèxtil.Però tampoc ha acabat donant el resultat esperat. «Aquells episodis que tenien una recurrència d'unes quantes dècades, amb pluges d'intensitat torrencial que feien agafar al barranc de la Galera cabals importantíssims, ara ens la trobem cada parell d'anys», ha apuntat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó. «Amb la configuració actual del barranc de la Galera, el canal i la C-12 el problema no està resolt», admet.Tant el Govern com els regants coincideixen que ja és hora d'abandonar les solucions parcials per reparar puntualment els danys i escometre, definitivament, un projecte que permeti adaptar el pas de les infraestructures per sobre del barranc, facilitar la seva desembocadura sense grans obstacles fins al riu i evitar un problema que «tard o d'hora és tornarà a produir», segons Ferré. «El sensat seria no anat fent actuacions de reacció cada cop que tinguem una barrancada d'aquestes dimensions», ha subratllat Salvadó.Tot i les converses informals al respecte que des de fa anys s'han produït entre els diversos actors implicats, encara no s'ha definit la millor opció. El president de la Comunitat de la Dreta assegura que no disposen de prou recursos per materialitzar tots sols el projecte. Planteja, un cop finalitzin les inversions «prioritàries» en marxa per millorar la xarxa de regadiu, abordar l'execució d'una solució duradora amb l'ACA així com la resta de departaments de la Generalitat i administracions implicades -també la Diputació de Tarragona, titular de l'antiga carretera, que passa just per l'altre costat del canal-.Els regants veuen tècnicament viable la possibilitat d'actuar com van fer per millorar el desguàs del barranc de Sant Antoni, substituint els actuals ulls del viaducte per calaixos de major capacitat. Salvadó, per la banda de la Generalitat, es mostra més prudent. Assegura que els tècnics estan barallant diferents opcions i no descarta poder incorporar aquesta actuació dins de l'execució del projecte per convertir el tram de la C-12 entre Vinallop i Amposta en una via de 2+1 carrils, que està previst licitar abans de finalitzar l'any.D'altra banda, la Comunitat de Regants de la Dreta ha valorat el 300.000 euros els danys ocasionats pel temporal de diumenge passat en les seves infraestructures de regadiu i vies de servei. El tram de canal que passa per sobre del barranc de la Galera s'ha vist afectat amb el moviment de dues plaques, que està sent reparat d'urgència. També caldrà reparar nombrosos camins de servei que han resultat danyats així com recollir la gran acumulació de brossa arrossegada per l'aigua.