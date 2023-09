L'ACA invertirà un milió d'euros per millorar l'abastament de quatre municipis del Priorat

Es constituirà una comunitat d'usuaris per gestionar la xarxa que inclourà ajuntaments i comunitats de regants

Actualitzada 08/09/2023 a les 19:30

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirà un milió d'euros en la millora de l'abastament dels municipis de Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera, els quatre al Priorat. El director de l'ens, Samuel Reyes, s'ha reunit entre ahir i avui amb diversos alcaldes i amb el president del Consell Comarcal per anunciar la iniciativa.Les actuacions consistiran en la construcció de quatres estacions potabilitzadores en cadascun dels municipis per garantir la qualitat de l'aigua que arriba des de l'embassament de Siurana, amb l'objectiu de reduir les concentracions d'arsènic, ferro i manganès. També es faran millores a la canonada principal, de prop de 20 quilòmetres, i els hidrants per al reg agrícola.Amb l'objectiu de millorar la gestió de l'aigua en aquest àmbit, l'ACA ha explicat que s'està treballant en la constitució d'una comunitat d'usuaris, que serà l'encarregada de gestionar el sistema d'abastament, formada pels quatre ajuntaments i per les comunitats de regants de Poboleda, Gratallops i Torroja.Alhora, en el marc d'una visita a l'embassament de Margalef i a diversos municipis que s'hi abasteixen, també s'ha anunciat que properament s'iniciarà l'estudi d'alternatives per millorar la garantia en l'abastament a diversos municipis de la zona, que actualment depenen de captacions pròpies condicionades per la falta d'aigua.El director de l'ACA també ha fet un repàs de l'estat del sanejament de les aigües residuals a la comarca, que compta actualment amb divuit depuradores en servei que garanteixen el sanejament de més del 84% de la població del Priorat. La planificació hidrològica actual preveu en aquesta comarca un total de 12 actuacions, amb una inversió de 7,6 milions d'euros.Sis d'aquestes actuacions, amb una inversió superior als 4,1 milions, consistiran en la millora de sistemes de sanejament en servei de Falset, Marçà, el Masroig, Poboleda, Cornudella de Montsant i Bellmunt de Priorat, mentre que les sis restants, amb un pressupost de 3,5 milions, consistiran en la construcció de noves depuradores a Cabacés, Siurana, Albarca, Margalef, Escaladei i la Vilella Baixa.