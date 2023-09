Tortosa anuncia que posarà en marxa dues llars d'infants municipals amb 148 places

La junta de govern aprova els avantprojectes per impulsar els equipaments, un a cada marge del riu

Actualitzada 07/09/2023 a les 17:23

L'Ajuntament de Tortosa s'ha posat a treballar per posar en marxa dues llars d'infants municipals amb un total de 148 places a partir de l'inici de curs vinent (2024-2025). Preveuen construir-ne una a cada marge de riu, als barris de Ferreries i el Temple, amb 74 places cadascuna.La junta de govern local ha aprovat els avantprojectes, amb un cost de construcció 683.952 euros per a cadascun dels equipaments. El govern municipal -Movem-PSC i ERC- preveu finançar-les concorrent a la convocatòria de subvencions adreçades a ens locals per finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de noves places del primer cicle d'educació infantil dels fons Next Generation.En el cas de Ferreries, la llar d'infants es construirà, concretament, en un solar de propietat municipal del carrer Joan Sebastià Elcano. En el cas del barri del Temple s'ubicarà al carrer Ferran d'Aragó, també en un solar municipal. A més d'aprovar els avantprojectes, el govern tortosí ha acordat sol·licitar al departament d'Educació l'autorització per crear, a través d'un conveni, les dues llars d'infants.«La creació de llars d'infants de titularitat pública a Tortosa és un compromís i una iniciativa de l'equip de govern, volem donar resposta a la prestació d'un servei públic educatiu per a xiquets i xiquetes d'entre 0 i 3 anys», ha declarat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.L'anunci arriba després que Creu Roja anunciés el tancament de la seva llar d'infants a la ciutat. L'entitat, que pretenia tancar un conveni amb l'Ajuntament per municipalitzar el servei, va adduir recentment que acumulava nombroses pèrdues i no podia seguir funcionant. El grup de Junts a l'oposició va criticar que el govern municipal no arribés a un acord amb Creu Roja per garantir-ne la continuïtat.