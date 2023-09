Els jutjats d'Amposta estrenen la primera sala d'atenció a les víctimes adequada per interns del CIRE

El Departament de Justícia encarrega a l'ens de reinserció les obres per habilitar 42 sales a Catalunya

Actualitzada 07/09/2023 a les 14:21

Els jutjats d'Amposta han estrenat la primera sala d'atenció a les víctimes adequada per interns del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). En realitat, és la quarta instal·lació d'aquest tipus als jutjats catalans, pensada per garantir l'acompanyament i l'atenció de la víctima al llarg del procés judicial, evitant que pugui coincidir amb els presumptes agressors i generar una «revictimització».Arran del resultat del projecte d'Amposta, però, el Departament de Justícia ha encarregat ja al CIRE perquè habiliti sales als 42 edificis judicials de Catalunya abans de l'estiu de 2025. La idea, segons la consellera Gemma Ubasart, és compatibilitzar la millora d'atenció de les víctimes amb la reinserció dels interns.

»Respon a una demanda bàsica. No pot ser que els jutjats no disposin de sales especials habilitades per a víctimes i que aquestes hagin de recórrer a sales reduïdes i no condicionades, amb el risc que puguin coincidir amb l'agressor dins del jutjat. Això constitueix un evident factor de revictimització, que hem de treballar per evitar», ha apuntat Ubasart.

De fet, la sala està adreçada, principalment, a les víctimes de violència masclista, per oferir-los la «màxima atenció i confort», però també està pensada per a qualsevol altra víctima, segons e Departament. En el cas de les Terres de l'Ebre, de les 2.260 víctimes -2.044 dones i 216 homes- comptabilitzades el 2022 per l'Oficina d'Atenció a la Víctima un 60% ho eren per casos de violència de gènere -el mateix percentatge que a tot Catalunya.-

La d'Amposta és la quarta que s'instal·la en edificis judicials del páis. L'objectiu és cobrir 42 edificis judicials de tot el país l'estiu de 2025.Les pròximes que s'han d'executar seran a Balaguer, Lleida, la Seu d'Urgell, Reus i el Vendrell. El CIRE serà l'encarregat de dur a termes les noves instal·lacions. En el cas d'Amposta, els treballs han estat efectuats per un equip de dotze persones -entre interns i personal tècnic- que forma part dels serveis d'exteriors i delta aller de Raimat del CIRE.

Els interns han treballat en el muntatge del jardí artificial vertical, la pintura i revistment de parets, paraments verticals i portes d'acer, instal·lació de la il·luminació així com dels penjadors, tamborets, bancs, taules i pissarres.

Replicar el model d'Amposta

Arran dels «bons resultats» aconseguits en el cas d'Amposta, el Departament replicarà el model a la resta de jutjats pendents. «Hem volgut que sigui el CIRE l'encarregat d'habilitar aquests espais perquè som conscients de la importància del treball i de la formació ocupacional per oferir una segona oportunitat a les persones internes i assegurar, d'aquesta manera, una reinserció laboral i comunitària», ha defensat Ubasart.

La primera de les sales d'atenció a les víctimes de Catalunya va entrar en funcionament als jutjats de Cornellà de Llobregat el mes de març passat. Des de llavors, se n'han instal·lat a Esplugues de Llobregat i Mataró seguint el mateix model, amb la idea de garantir unes característikqyues ambientals, funcionals i decoratives homogènies arreu del país.

Amb un pressupost de 430.000 euros, el Pla d'Adequació i Millora d'Espais i Usos per l'Atenció de la Víctima del Departament de Justícia se centra en l'adequació dels espais físics, la millora dels recorreguts interns per a víctimes i detinguts i recomanacions dels protocols per garantir que les víctimes se sentin acompanyades protegides i ben ateses.