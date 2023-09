Els alcaldes del Montsià reclamen un avançament dels ajuts

Els pobles continuen amb les feines de neteja i reparació mentre comencen a recuperar la normalitat després dels aiguats

Actualitzada 06/09/2023 a les 12:29

La feina incessant dels darrers dies a Alcanar, Santa Bàrbara o Ulldecona permet que aquests pobles, més afectats pels forts aiguats de diumenge, comencin a recuperar certa normalitat.Així i tot, són molts establiments i negocis que hauran de començar de zero, inacabables els camins rurals que s'han de netejar i reobrir per restablir l'activitat agrària, i abundants els esvorancs i desperfectes a reparar.L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha demanat al govern espanyol que inclogui un procediment de bestreta per als ajuts que han d'arribar amb la declaració de zona greument afectada per emergència de Protecció Civil en la qual s'inclourà el Montsià. Al sector primari es confirmen escasses afectacions a l'arròs, els crítics, l'oliva o la sal.