El Síndic de Greuges obre una actuació d'ofici arran de les inundacions al Montsià

La institució vol analitzar les actuacions dutes a terme per les administracions i què es preveu fer

Actualitzada 06/09/2023 a les 17:11

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici arran de les inundacions ocorregudes el passat cap de setmana i que van afectar especialment la comarca del Montsià. La institució subratlla que la comarca ha rebut els efectes d'aiguats molt intensos en tres ocasions -el 2018, el 2021 i el 2023- i vol analitzar, entre altres, les actuacions que ja han dut a terme les administracions implicades per evitar aquests desastres naturals, les actuacions previstes i el calendari en què es preveu dur-les a terme.A més a més, també vol conèixer les causes que fan que aquesta sigui una zona especialment castigada pels temporals i les característiques concretes de les zones afectades. En paral·lel, la síndica Esther Giménez-Salinas proposa crear una comissió multidisciplinar per abordar de manera general els efectes del canvi climàtic. La proposta neix de la recurrència d'episodis com els aiguats, un fet que preocupa la síndica perquè «posa de manifest la mancança de les infraestructures per fer front a les grans avingudes d'aigua», que cada vegada seran més freqüents zones com el Monstià com a conseqüència del canvi climàtic.Per això, la síndica veu imprescindible abordar les afectacions que pot tenir el canvi climàtic a la zona sud de Catalunya i proposa crear una comissió tècnica que estudiï els episodis d'inundacions ocorreguts i les seves causes i que proposi mesures per evitar els efectes que estan tenint els aiguats. Giménez-Salinas ha traslladat als alcaldes la seva solidaritat amb les persones afectades de la zona i els ha fet saber que posa la institució al servei de la ciutadania per tot allò que pugui necessitar.