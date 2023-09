Alfara de Carles desmenteix que gasti 40.000 euros en festes amb bous

El consistori detalla que la despesa en festes taurines de 2019 no arriba als 9.000 euros

Actualitzada 06/09/2023 a les 15:00

L'Ajuntament d'Alfara de Carles (Baix Ebre) desmenteix l'informe d'AnimaNaturalis i CAS International sobre la despesa pública del municipi en festes amb bous. Segons el consistori, el 2019 es van gastar 8.882,50 euros en actes taurins, i no els 39.000 euros que apareix en el document de les entitats animalistes.Aquesta última xifra coincideix amb el pressupost de totes festes que es fan al poble durant l'any, inclosa la Fira de Sant Miquel o altres celebracions. L'Ajuntament detalla que la despesa en bous de 2019 va ser de 4.477 euros per contractar les ramaderies locals de braus, 2.441 euros per al servei d'ambulàncies durant els festejos, 1.457,50 euros per als veterinaris que vetllen pel benestar animal i 560 euros de l'assegurança.