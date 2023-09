Torroja es vesteix de gala per rebre a Mayte Martín

El proper dissabte 9 de setembre l'artista presentarà el seu nou projecte Tatuajes que, amb un format de quartet, inclou títols immortals

Actualitzada 05/09/2023 a les 11:50

El proper dissabte 9 de setembre a Torroja del Priorat, Mayte Martín presentarà el seu nou projecte Tatuajes que, amb un format de quartet, inclou títols immortals d'un repertori que tots atresorem en la memòria.

Aquesta versatilitat seva, que a vegades la submergeix en altres paisatges sonors que res tenen aveure amb el flamenc, ens permet veure-la i escoltar-la recreant una col·lecció de veritables hits que formen i formaran part per sempre del llegat de la música universal. El viatge emocional que alberga aquest retrobament ambles cançons eternes que aquí allibera, li imprimeixen a aquesta experiència—consolidada en l'homenatge als qui van donar vida a aquestes obres magnes-,una aroma exquisida plena de matisos.

Nascuda a Barcelona, Mayte Martín pertany a aquesta estranya categoria d'artistes que no necessiten, ni volen, treure un disc cada dos anys per a sobreviure, ni per conservar un lloc en l'actualitat o en la memòria del públic. És una de les cantaores de major prestigi del panorama actual del flamenc. Posseeix l'aval del reconeixement dels crítics, l'aquiescència col·lectiva i un interessant feix de premis. Però el reconeixement més estès li arriba de la mà del públic, que aprecia el seu canti preciosista i serè, ple dematisos.

Des dels seus primers passos trenca motlles: neix amb ella i defensa des dels seus començaments, una filosofia molt peculiar i un concepte de la professió absolutament transgressors dins de l'àmbit del flamenc, sent considerada per la seva estètica artística i el seu discurs, pionera i puntal del denominat«flamenc català», i referent important de la nova fornada de joves flamencs.

Per la seva versatilitat artística, ha sigut guardonada amb diferents premis i reconeixements, que han esdevingut una trajectòria enriquida amb nombrosos enregistraments discogràfics, que gaudeixen del reconeixement i afecte del públic, fi del a aquest llenguatge sagrat amb el qual Mayte Martín expressa la seva admiració i respecte cap als ancestres i la tradició.

El concert comptarà amb un tast de maridatge per part dels cellers Aixalà Alcait, Bravo Escòs i Escoda Pallejà i opció de servei de bar amb cuina elaborada per Restaurant Quinoa.