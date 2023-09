La central nuclear Ascó I avisa d'una segona parada no programada

La incidència no ha tingut impacte en els treballadors, la ciutadania ni el medi ambient

Actualitzada 05/09/2023 a les 09:02

La central nuclear Ascó I ha iniciat una segona parada no programada del reactor en aplicació de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). La instal·lació ha traslladat la situació al Consell de Seguretat Nacional (CSN), després que dilluns per la tarda es detectés una senyal de pèrdua de potència exterior a la barra de salvaguardes de tren A. La incidència no ha hagi tingut impacte en els treballadors, la ciutadania ni el medi ambient. Es dona la circumstància que l'activitat de la central ja va parar-se temporalment dissabte per poder fer una revisió de la instrumentació d'una de les tres bombes del refrigerant del reactor.



Tal com estableix el disseny de la planta, després de produir-se un senyal de pèrdua de potència exterior a la barra de salvaguardes de tren A, s'ha produït l'arrencada i acoblament del generador dièsel corresponent, però el seqüenciador de càrregues no ha actuat de manera automàtica, tal com es requereix en aquesta situació.La central, seguint el procediment estipulat, ha procedit a l'arrencada manual de les càrregues seqüenciades del tren A i ha declarat el seqüenciador inoperable. Alhora, ha iniciat la parada no programada de la planta.Un cop restablerta l'alimentació elèctrica a la barra de salvaguarda des de la seva alimentació normal, el generador dièsel s'ha parat manualment.Quan es realitzin les comprovacions degudes que permetin determinar la causa, la central procedirà a sincronitzar-se de nou a la xarxa elèctrica.Amb la informació disponible fins ara, s'ha classificat el fet amb nivell 0 (fora d'escala) a l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).