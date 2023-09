L'Estat inclourà el Montsià en una declaració estatal de zona afectada per emergència de Protecció Civil

El delegat Carlos Prieto visita els municipis afectats i es compromet trobar ajuts per pal·liar els desperfectes

Actualitzada 05/09/2023 a les 14:49

El govern espanyol inclourà els municipis del Montsià afectats per les tempestes violentes en una declaració estatal de zona afectada per emergència de Protecció Civil que inclourà les regions de Madrid i Toledo. El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb el subdelegat a Tarragona, Santiago Castellà, han visitat Ulldecona, Alcanar i Santa Bàrbara aquest dimarts.Prieto s'ha compromès a trobar línies de subvencions amb Interior i Política Territorial que puguin ajudar a revertir els desperfectes causats per la DANA de diumenge. Els alcaldes demanen el treball coordinat i conjunt del govern espanyol i català per reparar els danys, sobretot als camins rurals on encara no s'han cobrat els ajuts del temporal de 2021.