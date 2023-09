Els arqueòlegs excaven de nou el jaciment ibèric de l'Antic d'Amposta per delimitar-lo i desxifrar-ne l'urbanisme

El poblat hauria estat habitat a partir de diferents fases en entre el segle VI i el II abans de la nostra era

Actualitzada 05/09/2023 a les 14:13

Un equip del grup de recerca Seminari Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV ha iniciat una nova campanya d'excavacions al jaciment ibèric de l'Antic d'Amposta. Els treballs, que s'allargaran fins el 16 de setembre, pretenen delimitar el perímetre de l'assentament i descobrir les fases constructives localitzades el 2022 al sector més elevat del turó. Es desbrossaran a fons i delimitaran les estructures que es veuen en superfície a la part central i baixa del jaciment per aconseguir una visió completa de l'assentament. Això, segons el directr de l'equip i professor de la URV, Samuel Sardà, ha d'ajudar a actualitzar la planimetria i intuir «l'interès i potencial arqueològic d'altres àrees del turó», fins ara no intervingudes.



En aquest sentit, la hipòtesi principal és que es tracti d'un «assentament esglaonat en vessant». També es treballarà als sectors més elevats del turó per analitzar l'estratigrafia documentada al costat oest del barri de cases localitzat l'any passat. Això, apunta, Sardà, ha d'ajudar a conèixer en detall la seqüència i successió de fases constructives d'aquest sector al llarg del període comprès entre els segles VI i II abans de la nostra era.«Aquests treballs faran possible efectuar anàlisis palinològics -estudi del pol·len i espores fòssils- i carpològics -estudi de les llavors- per a poder avançar en el coneixement de les activitats econòmiques que s'hi desenvoluparen i també del paleo-paisatge protohistòric», ha apuntat.Fins ara, els arqueòlegs han pogut esbrinar que a la part més elevada del turó s'hi erigeix un conjunt de recintes annexos que, durant els segles III-II aC, van ser habitats per una comunitat que es dedicava a la pesca i a la metal·lúrgia del plom.Els treballs al jaciment de l'Antic s'integren dins del projecte quadriennal de la Generalitat de Catalunya, Paleo-paisatge, poblament i canvi social: models d'ocupació territorial a l'antiga desembocadura de l'Ebre. Més enllà de l'excavació, el projecte vol avançar en el coneixement general del poblament i del paleo-paisatge protohistòric de l'àrea més propera a l'antiga desembocadura de l'Ebre.Sardà concreta que «projectes recents desenvolupats pel Programa d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA i també per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han evidenciat l'existència d'un possible braç primitiu de l'Ebre que en època protohistòrica circularia just enfront mateix del sector nord de la Serra del Montsià, on s'ubica el jaciment de l'Antic, quelcom que reforçaria el paper geo-estratègic clau de l'assentament».La d'enguany és la quarta campanya anual de treballs arqueològics que es realitza en aquest jaciment. Les excavacions es van iniciar el juliol del 2020 i cada any s'hi duen a terme dues fases: una als estius, coincidint amb el curs d'arqueologia i, que per tant, té un caràcter no només científic si no també formatiu, i una altra a l'hivern.Enguany està previst que participin en les excavacions vuit investigadores i investigadors del GRESEPIA-URV, així com quinze alumnes del Grau d'Història i del Grau d'Història de l'Art i Arqueologia de la URV i també del Grau d'Humanitats de la UPF, inscrits al II Curs d'Arqueologia de l'Antic. A més també comptarem amb 2 alumnes del Màster d'Arqueologia Clàssica Aplicada de la URV i un investigador col·laborador de la Università La Sapienza (Roma).