Veí de Santa Bàrbara: «Ens estem plantejant fins i tot canviar de casa»

Alguns ciutadans van témer per la seva integritat i alerten de l'assiduïtat de les barrancades extremes i violentes

Actualitzada 04/09/2023 a les 14:53

Al centre de Santa Bàrbara, els veïns continuaven feinejant sense descans aquest dilluns al matí, retirant fang i aigua de l'interior de les cases. Santiago Pla esperava la visita de l'assegurança i que li cobreixi els danys dels dos cotxes i les dues motos que va veure flotar al seu garatge. A la casa del davant, Francesc Cueto retirava tots els estris enfangats del centre d'estètica de la seva dona.Pla va témer per la seva integritat i la del seu fill quan es van veure atrapats per l'embat de l'aigua dins del magatzem, mentre que Cueto va foradar una paret per treure la seva mare de 91 anys del pis inundat. «Fa vint anys que vivim aquí però ens plategem coses», ha dit Cueto. En el cas de Pla, pensen fins i tot «en canviar de casa».